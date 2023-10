Los regantes de Doñana: «Si descartan la compra de terrenos, ¿en qué consiste su plan?»

Los regantes de los municipios de la Corona Norte de Doñana afectados por la regulación de regadíos de la zona se han mostrado este martes "escépticos" ante la posibilidad de que del grupo de trabajo conformado por la Junta de Andalucía y el Gobierno salga una propuesta viable que solucione el problema.

En declaraciones a EFE, el portavoz de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado, Julio Díaz, ha indicado que lo que conocen de la primera reunión de dicho grupo de trabajo es "por los medios de comunicación" y ha afeado a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, "esté poniendo muchas líneas rojas en las últimas horas, algo más que evidente y palpable".

"Muchas de las cosas que está diciendo la ministra parece ser que todavía no se han hablado en ninguna reunión y en sus comparecencias públicas no para decir que se ha abierto una etapa de diálogo pero realmente lo que está haciendo es ponerle puertas al diálogo", ha dicho.

Los agricultores, ha manifestado, son "muy escépticos, porque si los precedentes no eran buenos desde el inicio, con los insultos que les profirió llamándolos terroristas ambientales, los insultos dirigidos al Presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, o la utilización partidista y electoral del drama que están viviendo aquí las familias; ahora menos con esa postura de estar sistemáticamente poniendo líneas rojas".

Y, máxime, ha añadido, "después de lo que ha dicho esta mañana singularmente en lo referido a las tierras, descartando la compra de terrenos, entonces, en qué consiste su plan", se ha preguntado, porque "si solo es dialogar, ha tenido muchos años para dialogar, sobre todo los dos últimos; por eso, la proposición de Ley se mantiene y, por eso, dentro de un mes irá a pleno".

"Nuestra confianza es que cristalice el diálogo en algún acuerdo que sea viable y al que los agricultores puedan decir sí; hoy en día le otorgamos muy poquita confianza y credibilidad a este cambio ahora de la ministra que, además, si no desconoce la realidad de los agricultores la obvia y se ve que claramente no son una prioridad para ella", ha apuntado.

Díaz ha explicado que lo que la ministra dice que son y han sido tierras de secano "no es así, porque los gobiernos de Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz otorgaron subvenciones, a través de su delegaciones territoriales, con fondos operativos de la Unión Europea a suelos que no podrían haberlas tenido y si no, hubieran tenido la catalogación de regables, que se le quitó en 2014".

Por lo tanto, "nosotros queremos recuperar las tierras que, podemos demostrar, tienen derechos históricos. Entre unas 750 y 800 hectáreas que afectan aproximadamente a unos 1.500 agricultores; ya estamos cansados de la utilización partidaria y partidista, el palo y la zanahoria se terminó para la agricultores de aquí", ha aseverado.

Con estos pensamientos los regantes acuden este miércoles a la reunión con representantes de la Junta y el Ministerio, arropados por el sector y organizaciones agrarias, entre ellos Interfresa, Freshuelva, Asaja y UPA, "vamos a escuchar a las partes y con una sola voz vamos a pedir pues que se corrija el error de 2014, que se repare el daño causado y que se haga justicia con la familias".

Precisamente, lo que recoge la proposición de Ley: "Nosotros, nuestros técnicos junto con los de la Junta de Andalucía, tenemos diseñada una herramienta, que es la proposición de ley, que está a un paso de ser aprobada en el pleno del Parlamento andaluz y que sí recoge el sentir, las soluciones para recuperar las tierras que luego serán regadas con aguas superficiales, cuando la ministra tenga bien, si es que sigue siendo ministra, ejecutar la ley del trasvase".