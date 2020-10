Los Sueldazos de la ONCE reparten 2,3 millones de euros en Andalucía

Los Sueldazos de la ONCE han repartido este domingo 2,3 millones de euros entre Valverde del Camino (Huelva), donde una persona se ha llevado el mayor Sueldazo que ofrece la ONCE en sus sorteos de fin de semana, dotado con 300.000 euros al contado y 5.000 euros al mes durante 20 años, y otros 27 valverdeños han sumado 20.000 euros cada uno (2.040.000 euros en total); Chipiona (Cádiz), donde ha caído otro Sueldazo, agraciado en este caso con 2.000 euros al mes durante diez años, un total de 240.000 euros; y Utrera (Sevilla), donde han caído 20.000 euros.

Según concreta en una nota de prensa la ONCE, en Valverde la suerte la ha repartido Coronada Ramírez, vendedora desde hace tres años y que habitualmente se ubica a las puertas del mercado de abasto, aunque el viernes vendió en la calle Valle de la Fuente, antes de marcharse a disfrutar de este puente del Pilar en La Peñuela, a pocos kilómetros de su localidad, con su familia.

El domingo por la noche, cuando supo que había dado el premio, reaccionó con una enorme alegría. "Pero si el otro día dí un Rasca de 500 euros de premio y me sentía la Reina del Bambo", comentaba feliz.

"Nunca pensé que pudiera dar un premio tan grande, pero es una alegría inmensa", decía. "Va a ser un empujón muy grande a las ventas, es increíble, y para el ánimo del pueblo, que no es muy afortunado con los premios, va a ser exagerado", añadía, pues "con los tiempos que estamos pasando, estos premios son muy necesarios".

Según resalta, los vendedores de la ONCE son "los únicos" que ahora dan alegrias. Ramírez, que es afiliada a la ONCE por su discapacidad visual grave, se reconoce como una mujer con fortuna. "La vida me ha dado muchos palos, pero al final siempre viene la recompensa. Esto es muy gratificante porque esto es una alegría para todo el pueblo", concluye.

El mismo sorteo ha dejado otro Sueldazo, agraciado con 2.000 euros al mes durante diez años, que suma un premio de 240.000 euros, a las puertas del Santuario de la Virgen de Regla en Chipiona (Cádiz), que vendió Jacinto Mateos, vendedor de la ONCE desde 2017.

En la noche del domingo, cuando conoció que había dado el premio, se declaró también "nervioso y muy contento" por la alegría que ha dado a uno de sus vecinos. "Allí en el santuario son todo gente humilde y trabajadora. Es muy bonito que le haya tocado a alguien que de verdad lo necesite", decía. "Con la situación que estamos viviendo es una alegría muy grande para todos, para el que le haya tocado desde luego, pero también el pueblo, para los vendedores y para la ONCE, por la labor que hace", concluye.

Este sorteo ha dejado además otro cupón agraciado con 20.000 euros a las cinco cifras en la localidad sevillana de Utrera, por lo que en total ha repartido 2,3 millones de euros entre las provincias andaluzas de Huelva, Cádiz y Sevilla. El sorteo del domingo 11 de octubre estaba dedicado al teatro Romea de Murcia y ha dejado el resto de premios en Cartagena (Murcia).