Luis Ángel Hierro: «Somos la guardia de la noche»

Las primarias del PSOE de Andalucía no son un duelo entre Susana Díaz y Juan Espadas, o al menos esa es la idea que trata de introducir Luis Ángel Hierro, tercer precandidato en liza y, junto a Manuel Pérez, médico granadino, la alternativa a los dos grandes favoritos a liderar el PSOE andaluz. Hierro define su proyecto, respaldado por la plataforma Andalucía Socialista, como “netamente andalucista, de izquierdas y ecologista”. No será hasta el martes 25 de mayo, día fijado para la entrega de avales de los precandidatos, cuando se sepa si este profesor de economía de la Universidad de Sevilla es una alternativa real a Espadas y Díaz.

¿Por qué decidió presentarse a las primarias?

Yo no me presento por mí, sino en representación de un grupo de militantes que hemos estado trabajando en un proyecto programático desde enero, que somos militantes de base, que no gozamos de ningún aparato ni de ningún respaldo institucional del partido, y que decidimos que debíamos participar en este proceso de primarias. Entendimos que presentarnos era necesario para representar una alternativa de base. Yo soy un profesor de universidad y disfruto con ello, pero si se me necesitaba para representar estas ideas, estaba dispuesto.

¿Hay una desconexión entre las bases y la dirección del partido?

Hay una parte de las bases, que es la que está con nosotros, que piensa que son ellas las que tienen que tomar las decisiones fundamentales: quién es el secretario general, quién los consejeros, etc. Y a esas bases no les gusta que nadie las llame y les diga que su candidato es esta persona o esta otra, porque tres dirigentes se han reunido en una mesa camilla para decidirlo. La parte rebelde, “sanchista”, los que conseguimos poner a Pedro Sánchez de secretario general, tiene esa percepción, y esa percepción se transforma en rebeldía. Nosotros somos los rebeldes.

¿Unas primarias entre Susana Díaz y Juan Espadas es un enfrentamiento, por poderes, entre Díaz y Pedro Sánchez?

Es una guerra de tronos porque, hasta ahora, no he oído nada sobre proyectos. Una de las cosas que nos han dicho es que hemos introducido las ideas políticas en campaña Gracias a ello, tanto Espadas como Díaz están hablando de las suyas. Aquí la gente está en guerra por el poder. ¿Has visto la serie Juego de Tronos? Pues ahí están los que luchan por el poder en los Siete Reinos y la guardia de la noche, que defiende el muro ante los caminantes blancos. Pues nosotros somos la guardia de la noche.

Hasta el momento, parecía que las metáforas políticas con Juego de Tronos eran el patrimonio de otro partido.

Bueno, a nosotros nos gusta esa retórica, creemos que funciona para explicar lo que ocurre, pero lo que nos preocupa de verdad es que Vox entre en la Junta de Andalucía. Y para frenar eso no basta con un cambio de caras, sino con que esas caras estén respaldadas por un proyecto.

El suyo, según ha dicho, sería netamente andalucista, de izquierdas y ecologista. ¿En qué consistiría esto?

Netamente de izquierdas consiste en que no podemos hacer lo que nos obligó a hacer Europa, y que provocó que el PSOE perdiese el apoyo de sus bases: nosotros tenemos que defender a los trabajadores, a los autónomos ante las grandes empresas... a los débiles del sistema. Eso es lo nuestro, no sentarnos con los del Ibex 35. Eso es cosa del PP, ni hacer política en función a lo que quieran las eléctricas. El PSOE debe recuperar esta visión porque, al hacerlo, recuperará la confianza de sus votantes. Cuando dejas tirado a alguien cuando peor lo está pasando, ¿qué motivos tiene para confiar en ti?

¿Debe reinventarse el PSOE de Andalucía?

No, sólo tiene que dejar claro lo que es. Si decimos que vamos a hacer una cosa, tenemos que hacerla. Deben producirse cambios. La política no la decide un consejero, la decide un programa electoral, que es lo que te compromete con el pueblo. Andalucía está infrafinanciada, por ejemplo, y nadie protesta. Ningún presidente de esta comunidad ha protestado desde hace años mientras nos esquilman. A todos les da igual.

Dijo en una ocasión que el centro sólo funciona cuando la sociedad no está polarizada, refiriéndose a las elecciones en Madrid. ¿Es extrapolable la polarización de Madrid a Andalucía?

Totalmente, porque la polarización la determinan los resultados electorales. Según la última encuesta, sólo el 60% del voto va al PSOE-A o al PP de Andalucía. El resto va o más a la derecha o más a la izquierda. Eso significa polarización. Cuando las sociedades están polarizadas, los tibios no tienen sitio, ya que todos los viajes que haces al centro te condenan a perder votos. El que quiera inventarse otra cosa no es de este mundo.

¿Se sentiría cómodo gobernando con Adelante Andalucía?

Hombre, claro. ¿Por qué no me voy a sentir cómodo?

Porque no parece esa la postura predominante en el PSOE de Andalucía.

Pues por eso somos distintos. Susana Díaz rompió un acuerdo con Izquierda Unida, y eso la estigmatiza para hacer un gobierno de coalición. Juan Espadas podría haber editado un acuerdo del Botánico [Gobierno de coalición en la Comunidad Valenciana entre el PSOE y Compromís, con el apoyo de Unidas Podemos] desde hace tiempo, pero prefiere gobernar en solitario e ir pactando unas veces con unos y otras, con otros hasta que, al final, se quede sin socios y sin presupuesto, como le ocurrió en el último mandato. La Junta lleva gobernando en coalición desde hace más de veinte años. Cualquier candidato que no entienda que debe gobernar en coalición no es de este mundo. Yo quiero un acuerdo, como el del Ayuntamiento de Barcelona o el de Valencia, que permita gobernar a la izquierda sistemáticamente. ¿Cómo no voy a estar cómodo gobernando con Adelante Andalucía? En política no se trata de estar cómodo, se trata de resolver la vida de los ciudadanos.

Entiendo que, por lo hablado, la candidatura de unidad propuesta por Espadas no va con usted.

Claro que no. Es más, yo también quiero una candidatura de unidad, que se sume él a nuestro proyecto y acepte el liderazgo de otra persona. Las primarias son para enfrentar proyectos y que los militantes decidan en función de lo que creen que es mejor. Si quisiésemos una candidatura unitaria, no habríamos hecho unas primarias. El aparato no quiere que haya primarias, sino a decidir ellos y que el resto obedezca.

¿Cómo va la recogida de avales?

Bien, creemos que podemos llegar, pero no lo sabemos con certeza, ya que al recogerse por tres vías es imposible saber el número de avales que se tienen. Nosotros no somos como Díaz y Espadas, que tienen los avales desde el primer día y los siguen recogiendo para que no los cojamos nosotros. Eso es el aparato puro.

Juan Torres [economista] ha participado en un acto organizado por la plataforma Andalucía Socialista, que usted representa. ¿Estaría involucrado en su proyecto?

Él dio una conferencia en el ágora de Andalucía Socialista, y cuando se hace algo así, se hace por convencimiento. Somos la única candidatura capaz de atraer a personas de fuera del Partido Socialista, y especialmente a personas de izquierdas. Juan Torres es un gran activo en el terreno de la economía, por mucho que algunos le hayan atacado hasta la extenuación, y nosotros contamos con ese tipo de persona.

El lema de su proyecto es “convenceremos y venceremos”. ¿Nos parecemos en algo a la España en la que Unamuno pronunció la frase en la que se inspira?

No es tanto el parecerse como la forma de pensar. Cuando Unamuno dice “venceréis pero no convenceréis”, se refiere a que ganará la parte que no debe. Fue un error histórico que nos condenó a que tardásemos 40 años en retomar una situación casi idéntica a la perdida con la República, excepto por la monarquía. Todo lo que se había destruido resurgió, pero con cuatro décadas de retraso. Nosotros tenemos que convencer a los que nos avalan contra el aparato. Si de un lado tienes a un secretario general o a un alcalde, y del otro a personas que te dicen que generar proyectos, ser de izquierda y andalucista es lo que enriquece al partido, ¿cuál eliges? Tenemos que convencer al militante para que se incline hacia el lado de las ideas, y no hacia el del ordeno y mando.