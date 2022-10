Marín, invitado a darse de baja de Cs, lamenta que Arrimadas no le apoye

El exvicepresidente andaluz Juan Marín, de Cs, está entre sorprendido y molesto porque le hayan empujado a darse de baja «sin motivo», ya que dice que ser presidente del Consejo Económico y Social de Andalucía es compatible con su militancia, y lamenta que Inés Arrimadas no le apoye ahora.

Juan Marín, en una conversación con EFE después de que ayer presentara su baja voluntaria tras ser invitado a hacerlo porque él no quería, ha asegurado que cuando en su día le comunicó a Arrimadas la oferta de este nuevo puesto, ella le dio su beneplácito y se alegró mucho por ello.

Aunque el presidente del CES andaluz es un puesto a propuesta del presidente de la Junta, no tiene un carácter político y, de hecho, el anterior presidente del CES, Ángel Gallego, es militante socialista y fue diputado del PSOE en el Congreso.

Por eso Marín no comprende cómo se le ha obligado a abandonar Cs y quiso dejar constancia de su disconformidad en un correo electrónico que envió al secretario de Organización, Carlos Pérez-Nievas, después de que éste le pidiera que dejara el partido de manera temporal: «le dije que de baja temporal nada, que donde no me quieren, me voy. Es esperpéntico».

En ese correo que remitió a Pérez-Nievas señala: «Solicito mi baja como afiliado aunque no entiendo el motivo por el cual se me pide y literalmente digo que es fruto de la ignorancia de lo que representa el cargo de presidente del CES».

Según cuenta Marín a EFE, ha intentado ponerse en contacto con Arrimadas, pero ésta no le ha devuelto las llamadas desde que ayer firmó su baja -aún no efectiva- y se queja de que la líder naranja no esté ahora de su lado cuando él le ha apoyado siempre, también en los momentos más complicados.

Envió un mensaje a la líder del partido comentándole que le parecía «muy fuerte» esta medida que se había tomado contra él cuando él pensaba que no tenían ningún motivo para actuar así.

Con quien sí logró hablar Marín, entre otros dirigentes, es con la vicealcaldesa de Madrid y miembro de la dirección, Begoña Villacís, que se mostró igualmente perpleja por esta decisión.

La única explicación que recibió por parte del secretario de Organización, apunta Marín, es que había algunos miembros de la Ejecutiva que no estaban de acuerdo con que él presidiera el CES y que si quería irse al PP que se fuera

«Yo no soy estúpido y si hubiera querido irme al PP ya me hubiera ido y me hubiera podido ir como portavoz del Gobierno o de vicepresidente de la Junta», asegura el presidente del CES, que siempre ha mantenido una excelente relación con el presidente andaluz, Juanma Moreno.

Marín insiste en que quiere continuar siendo militante del partido naranja porque no ha cometido «ninguna infracción», ya que el CES es un órgano colegiado y consultivo, «que no tiene ninguna incompatibilidad con ser afiliado de Cs».