Marín no estará de independiente en Gobierno de Moreno: «Soy de Ciudadanos»

El candidato de Cs a las andaluzas y vicepresidente de la Junta ha asegurado este viernes que no se incorporará como independiente al Gobierno de Juanma Moreno, en el caso de que no consiguieran ser decisivos y no pudieran entrar en el Ejecutivo: «Yo no soy independiente, soy de Ciudadanos».

En declaraciones a los periodistas en la sede nacional del partido, ha insistido en que no estará en el Ejecutivo de Moreno si no logran la representación suficiente para repetir el pacto con el PP, aunque fuentes de la formación han señalado que al presidente andaluz le gustaría contar otra vez con él en su equipo y así se lo ha transmitido.

No obstante, Marín se ha mostrado convencido de que conseguirán cogobernar con el PP por las encuestas que tienen y ha dicho que «la suma en este momento empieza a dar» hasta el punto de que esperan consolidar los números que manejan en esta segunda semana de campaña y con el segundo debate el lunes en Canal Sur.

Los sondeos internos de los que disponen les otorgan entre tres y cinco escaños, han apuntado las mismas fuentes, y ya con cuatro podrían gobernar con el PP, aunque no consiguieran grupo parlamentario, mientras que los populares, según esos mismos sondeos, obtendrían 48 y Vox estaría desinflándose, llegando hasta los 18, pero no a los 26 que han pronosticado las primeras encuestas.

De todas maneras, creen tener muchas opciones de lograr esos cinco representantes (en Cádiz, Málaga, Sevilla, Granada y Córdoba) y queda aún una semana de campaña para echar el resto en estas circunscripciones y afianzar esos votos que, en todo caso, ni de lejos los acercará a los 21 diputados que lograron en los comicios anteriores de 2018.

Moreno y Marín han hablado ya de las opciones que hay de reeditar el pacto, según las fuentes, e incluso el presidente andaluz quiere contar otra vez con el candidato naranja incluso como independiente, pero éste ha cerrado esa puerta completamente y además, si solo consiguiera un escaño, dejaría la política.

Según ha dicho Marín, la primera semana de campaña les ha ido muy bien, mejor de lo que esperaban, y confía mucho en esta segunda y en el debate en la televisión autonómica, aunque teme que este careo entre los candidatos será «menos propositivo y más bronco».