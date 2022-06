Marín ve «muy cerquita» reeditar el Gobierno con el PP

"Hay personas qe no tienen ni idea de cómo funciona esta tierra", ha afirmado de forma velada sobre Olona.

En una rueda de prensa en Sevilla, Marín ha afirmado que "me quedó claro después del debate que Andalucía necesita a Ciudadanos en el gobierno" con el argumento de que "ninguno será mejor donde no esté Cs", idea a la que ha sumado la reflexión de que "anoche se demostró que tampoco el PP puede gobernar sin Ciudadanos".

En ese contraste entre la falta de propuestas de otras partidos y las de Ciudadanos, el candidato y vicepresidente de la Junta ha defendido que durante su intervención en el debate "intenté hablar de educación" , ámbito donde ha vuelto a recordar el trabajo del fallecido Javier Imbroda como consejero de Educación, de cuya contribución ha remarcado una iniciativa como la libertad de elección de centro educativo, para seguidamente dar cuenta de la propuesta del programa electoral de Cs de declarar familias numerosas a las que tienen dos hijos, "incluso las monoparentales".

"Daremos la condición de familia numerosa a aquellas familias que tengan dos o más hijos, en lugar de tres, y ampliaremos los beneficios también a las familias monoparentales en el momento en que tengan un hijo, de tal manera que formar una familia sea viable en nuestra Comunidad", dice literalmente el programa de Cs para las elecciones andaluzas.

Cuestionado por la influencia del debate sobre el 30% de indecisos que identifican las encuestas, Marín ha considerado que "supongo que algunas personas se habrán aclarado, otras reafirmado", para reiterar que en el caso de su partido "sabemos lo que queremos hacer", e instar entonces al electorado a que "valoren que le interesa más a Andalucía".

Marín ha vuelto a recuperar pasajes del debate en RTVE como la fricción que tuvo con Olona acerca del apoyo que Vox dio en el Congreso a la tramitación y gestión de los fondos europeos, así como ha considerado sobre esta formación que "con la mentira no se va a ningún sitio" en lo relativo a "poner a los inmigrantes de patitas en la calle", punto donde le ha reprochado que "no se puede venir con la motosierra a cargarse la legislación vigente", para insistir en el uso de "la mentira para el asalto a la Moncloa antes de tiempo".

El candidato de Cs a presidente de la Junta se ha lamentado de que en el debate "no quisieron hablar de corrupción", que ha asociado al PSOE y sus altos cargos, con el coste que ha descrito de "los miles de millones de euros que no se utilizaron en generar empleo", a lo que ha sumado la ausencia de un sistema de financiación que "ni con el PP de Rajoy ni con el PSOE de Sánchez han sido capaces de dar un solo paso al frente", al tiempo que se ha declarado "contento de debatir con todos, de debatir Olona", mientras que ha indicado que "sabía que el señor Espadas no iba a aportar nada, que iba a esconderse".

Sobre la baja en la militancia en el partido del exportavoz de Cs en el Parlamento de Andalucía y vicepresidente en la Mesa del Parlamento, Sergio Romero, quien lo hizo a través de una carta publicada en su cuenta de Twitter para dar cuenta de su "profunda desilusión" y de sentirse más valorado fuera que dentro", Marín ha afirmado que "tendrá sus intereses" y declarar "puertas abiertas a quien se quiera marchar".