Médicos protestan en Sevilla en el primer día de huelga en atención primaria

Médicos andaluces de atención primaria se han manifestado este miércoles en Sevilla desde el Palacio de San Telmo hasta la sede del Servicio Andaluz de Salud (SAS), convocados por el Sindicato Médico Andaluz (SMA), para denunciar "la situación de abandono de la Atención Primaria" tras dos meses y medio desde que se firmó el acuerdo con la Consejería de Salud y Consumo. De forma paralela hay convocada una jornada de huelga, desde las 8,00 hasta las 20,00 horas, a la que están llamados todos los facultativos de este nivel asistencial.

Según ha indicado en declaraciones a los medios el presidente del Sindicato Médico Andaluz, Rafael Carrasco, el sindicato ha retomado "el grueso de sus movilizaciones" debido al "incumplimiento" del acuerdo llevado a cabo con la Consejería de Salud el pasado mes de enero y por el cual se llegaron a suspender las movilizaciones "confiando en que después podríamos negociar otras mejoras que teníamos en segundo plano".

Por su parte, los facultativos asistentes a la manifestación han señalado que, "tras pasar dos meses y medio desde la firma del acuerdo con la Junta, no se han llegado a modificar ni las agendas y seguimos sin respuesta a la equiparación salarial entre Atención Primaria y hospitalaria", a lo que han añadido las "desigualdades evidenciadas entre Andalucía y el resto de comunidades autónomas".

En este sentido, Carrasco ha destacado la necesidad de "elevar el complemento retributivo de los médicos a nivel de otras categorías", ya que ha considerado que "no es razonable que un médico en Atención Primaria cobre menos en complemento específico que un auxiliar, un administrativo o un enfermero".

Por otro lado, los médicos han expuesto que aún "no se ha planteado una solución para los servicios de urgencias y dispositivos de apoyo", cuya "situación de abandono se mantiene" y para la cual "no existen propuestas de mejora". "No hay una respuesta positiva ni actividad por parte de la Administración andaluza que indique la solución al conflicto y que nos haga desistir de la convocatoria de huelga, ni para este miércoles ni para los próximos", han añadido desde el Sindicato Médico Andaluz.

Asimismo, el presidente de la organización sindical ha pedido una "reorganización de los dispositivos de apoyo", en los cuales se tienen "condiciones laborales y retribuciones penosas". "Además, seguimos sin tener una solución de la carrera profesional de la productividad del CRP", ha añadido.

Las jornadas de huelga se repetirán semanalmente, todos los miércoles, hasta el próximo 24 de mayo, justo antes de las eleccionesmunicipales.