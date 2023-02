«Moreno Bonilla ha tenido en la Junta más gestos hacia el andalucismo histórico que el PSOE»

R- Me gusta siempre distinguir el andalucismo histórico del político, aunque entiendo que ya nuestra particular transición es parte de ese imaginario histórico por el que Andalucía fue dibujando su futuro. Ahora se llaman olas, generaciones, o relatos... los tiempos de Blas Infante, nuestra conquista del autogobierno y la puesta en valor que vivimos hoy de dicha reivindicación político no es casual: una ola es fruto de las anteriores. El mérito lo tuvo Blas Infante y su movimiento, atreviéndose a pedir autonomía en 1918. Y digo esto porque el propio concepto sobre el que me pregunta ha venido evolucionando en el último siglo. Le diré que aunque creo que existe un generalizado andalucismo genérico, intuitivo, festivo o patrimonial siempre neutro en lo ideológico; para los andalucistas de conciencia el andalucismo representa un concepto integral. No porque integre diferentes hilos representativos de aportaciones aparentemente dispares (violeta, verde, rojo...), sino porque como proyecto transformador de un territorio engloba visiones ecologistas, feministas, anticapitalistas, socialistas, pacifistas, animalistas... . Cualquiera que lea un poco con objetividad del andalucismo verá que, a lo largo de su historia, ha integrado diferentes ideologías bajo un solo movimiento.

R- Estoy fuera de la universidad porque en la Hispalense me paralizaron la tesis en beneficio de otro favorito, hoy ya profesor en activo. Tuve que trasladar mi expediente a la Universidad Pablo de Olavide (UPO) con el catedrático Manuel González de Molina de director. Estudié Magisterio y soy doctor en Historia y DEA en Ciencias Políticas. Actualmente trabajo de archivero del Ayuntamiento de Jerez y desde hace años miembro de GREHCCO (Grupo de Investigación en Estructura, Historia y Contenidos de la Comunicación de la US).



P- ¿Los andaluces más que andalucistas son defensores de su tierra, aunque históricamente poco reivindicativos?

R- Estoy convencido de que la mayor parte de andaluces y andaluzas se sienten andalucistas de un modo genérico y neutro. Asumen nuestra identidad común con orgullo y no sienten que España es enemiga de Andalucía. Otra cosa sería el concepto de España que queremos o necesitamos. Llamémosle como le llamemos nos gusta nuestra tierra y ejercer de andaluces. Ahora bien, siendo conscientes de esta realidad diferencial desde un punto de vista identitario, no se traduce en una movilización reivindicativa, en una determinada respuesta electoral o en un sentimiento común de pueblo que se siente sujeto político. Y esto no es casual, a la desafección política y hacia los movimientos sociales, al individualismo imperante, a las exigencias de necesidades básicas en el ámbito doméstico, la alienación... Tenemos que sumar que el partido que ha gobernado la Junta ha puesto todo su empeño en reconvertir ese proto nacionalismo que significó la conciencia autonómica de los andaluces en un mero localismo, en el que por cierto, el ente de la RTVA mucho ha contribuido.

P- ¿Existe un relato mítico pro socialista en la conquista de la autonomía?

R- El relato generalizado construido por el PSOE desde la Junta durante 40 años se ha construido desde la desmemoria. En el intento por identificar Junta institución con partido socialista y, ésta su vez, con un protagonismo exclusivo de dicha organización en la conquista del autogobierno, se ha teñido nuestra transición de un discurso perverso que desde luego no se ajusta a la verdad. Hoy día si preguntamos a cualquier joven nos dirá que el 28F se vota y se consigue autonomía, cuando no es así, en la medida que hubo toda una batalla parlamentaria acompañada de movilizaciones populares hasta alcanzar el acuerdo político que dio lugar al desbloqueo en octubre de 1980. Aún mucha gente no sabe -o no recuerda- que UCD y PSOE pactaron las extremas exigencias de aquel referéndum en una ley expresa, a la que votaron en contra PCE y PSA por lo que iba a pasar. Todavía hoy se sigue dejando caer el falso discurso de la traición a Andalucía en el acuerdo PSA-UCD, durante la moción de confianza a Suárez, que toda la prensa andaluza celebró al día siguiente, a la vez que se esconden las malas artes del PSOE amenazando con paralizar el devenir autonómico o calumniando a sus protagonistas. Afortunadamente el Derecho Constitucional y la historiografía ponen las cosas en su sitio.

P- ¿Considera que hay un resurgir del andalucismo?

R- Sí, curiosamente el andalucismo ha pasado de estar denostado a estar disputado. Existe una emergencia del sentimiento identitario que aún se traduce en términos políticos muy testimonialmente. Casi el 50% de la población andaluza no vivió el 4D ni el 28F, sin embargo estamos bajo nuevos formatos culturales y socializadores ante un momento de reconocimiento de nuestra identidad que ha puesto en valor el relato de todo lo andaluz. Las redes sociales, la música, la defensa de nuestra lengua (EPA), una inédita estética de todo lo andaluz, la eclosión de los llamados nuevos derechos (Lgtbi, animalistas, cambio climático...), la emigración de una juventud ahora muy formada...son pautas que despuntan un relato revitalizador de nuestra cultura.

P- ¿Tendrá este despuntar traducción en términos políticos?

R- Ésa es la gran pregunta. Es cierto que en la transición andaluza, esa efervescencia cultural dio pie a las multitudinarias manifestaciones del 4D de 1977. Había un gran trabajo social previo que pasaba incluso por el intento de un ente mancomunal andaluz, promovido por las últimas diputaciones franquistas. Aquel primer Día de Andalucía no fue casualidad: fue fruto de todo un trabajo previo que se visualizó aquel día. Hoy, a diferencia de entonces, aceptado el marco constitucional/autonómico por la derecha y la izquierda, es más sensato hablar en plural: es decir, que existen andalucismos. Tras el inicial monocultivo propositivo que representó la época testimonial de Blas Infante, tras la casa común del andalucismo que significó el PSA/PA creo que es sensato referirnos hoy a dicho concepto bajo una pluralidad.