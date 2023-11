Moreno defiende la obligación del PP de salir a la calle

El presidente de la Junta y del PP andaluz, Juanma Moreno, ha defendido este domingo la "obligación" que tiene su partido de convocar concentraciones por toda España para intentar que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que está "descontrolado", rectifique en sus pactos con los independentistas catalanes.

Moreno se ha pronunciado así con motivo de sus asistencia a la concentración del PP en Sevilla en contra de la amnistía y en defensa de la igualdad de todos los españoles. Las concentraciones, convocadas por el PP, se están desarrollando en todas las capitales de provincia andaluzas y del resto del país.

En declaraciones a los periodistas, el presidente ha mostrado su agradecimiento a las "decenas de miles de personas que hoy se han acercado a esta concentración con determinación, pero también con la misma serenidad para pedir a Pedro Sánchez que dé marcha atrás".

Para Moreno, Sánchez está "descontrolado y no va a atender a ninguna de las peticiones y movilizaciones, pero nuestra obligación, no sólo como partido sino como ciudadanos, es intentar evitar lo que está sucediendo en España: Romper la separación de poderes; romper la igualdad entre los españoles; pactar fuera de nuestro país, a miles de kilómetros, a oscura y sin ningún tipo de transparencia e información; romper los principios básicos que hemos tenido de consenso; dividir a la sociedad como se está dividiendo, y enfrentar a la sociedad como lo está enfrentando Sánchez, algo que no podemos soportar y tenemos que evitarlo".

Por eso, ha indicado que desde el Partido Popular se hará todo lo que esté en su mano "para intentar revertir esta situación", y ha querido dejar claro que su Gobierno también recurrirá a todos los instrumentos que tenga a su alcance para evitar que los andaluces "sean ciudadanos de segunda" y que haya "españoles de primera y españoles de segunda", porque eso no se puede "tolerar".

Ha insistido en que lo que está sucediendo en España "es muy grave y necesita de la respuesta y la determinación del conjunto de la sociedad andaluza y española".

"Vamos a trabajar para que sigamos empujando y haciendo reflexionar a esos dirigentes socialistas que estoy convencido no coinciden con lo que está haciendo Sánchez y los pactos", ha indicado Moreno, quien ha reclamado a esos socialistas "responsabilidad, valentía y que den un paso al frente para evitar esta situación".

Ha confiado en que no haya "incidentes" en la concentración porque es "pacífica". Durante la concentración, los asistentes han coreado 'Puigdemont, a prisión'.