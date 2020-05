Moreno le arranca a Sánchez una reunión monográfica sobre Educación

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha confirmado hoy en rueda de prensa que Pedro Sánchez convocará próximamente a todos los presidentes autonómicos a una reunión “exclusiva y monográfica” sobre Educación.



Así lo ha confirmado el regidor autonómico en la comparecencia ante los medios dominical tras la novena videoconferencia de presidentes autonómicos con el presidente del gobierno. En ella, entre otros asuntos, se ha debatido ampliamente la planificación del próximo curso escolar 20/21 “porque lo he trasladado personalmente junto a otros presidentes autonómicos”, afirmaba Moreno. Él mismo comenzaba respondiendo a la pregunta de este medio acerca del plan que Andalucía debe preparar de cara a la vuelta al cole en septiembre diciendo que la propuesta que lanzó la ministra Celáa la pasada semana “nos dejó a todos un poco sorprendidos cuando dijo que habría quince alumnos por aulas, la mitad del alumnado iba a tener clases presenciales y la otra clases telemáticas”.



Asimismo, el líder popular añadía que la propuesta “técnicamente, tiene su complejidad para nuestros docentes”, a los que felicitó “por el inmenso trabajo que están haciendo con profesionalidad y entrega para que vuestros hijos puedan seguir y no perder el curso”. Pero, al mismo tiempo, y escéptico sobre las posibles medidas planteadas desde el ministerio de Educación la semana pasada indicó que "nos parecen que quizá sean un globo sonda pues han sido rechazadas por gran parte de la comunidad educativa y no parecen razonables”. El mandatario popular afirmó que se pueden estudiar otras opciones “como distintos turnos”, pero siempre bajo un estudio previo.



El dirigente autonómico incidía en que este debate educativo se trató de forma amplia en la videoconferencia de hoy “porque es un tema muy importante que nos preocupa y angustia a todos y porque tenemos que empezar a trabajar de cara al próximo curso”. Moreno comentó que tanto gobernantes como comunidad educativa “necesitamos criterios, certidumbres, información para hacer nosotros nuestros propios planes porque, si no, provocará incertidumbre entre los profesionales de la educación”.

Por último, el máximo mandatario andaluz dijo que va a esperar a la conferencia sectorial de esta semana -que se celebrará el próximo jueves con todos los consejeros de Educación de las comunidades autónomas junto a la ministra Celáa- y a esa reunión monográfica anunciada hoy, pero que “a pesar de todo, vamos a trabajar con imaginación, rigor y contando con nuestros profesionales de la educación”, concluyó.



Modelos de la EBAU 19/20



En otro orden de cosas, la Comisión Coordinadora Interuniversitaria, encargada de la organización de la prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU, antigua Selectividad) ha publicado esta semana en la web del Distrito Unico Andaluz modelos de la misma para que tanto alumnos como profesores puedan tener ciertas orientaciones tangibles de cara a la cita a celebrar los próximos 7, 8 y 9 de julio.



No obstante, no se conocen aún ni los lugares, ni las medidas sanitarias, ni el proceso de entrada, realización y salida de las diferentes pruebas, si bien una circular interna enviada esta semana desde Inspección Educativa a los directores de los centros andaluces preguntaba por la disponibilidad de aulas climatizadas que podrían albergar exámenes de la EBAU más anodina de la historia en algunos IES de la comunidad autónoma.



La web donde se encuentran los distintos modelos por asignaturas de la EBAU 19/20 la puedes encontrar haciendo clic aquí .