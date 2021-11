Moreno pide «resolver cuanto antes la batalla interna» de Madrid

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, es partidario este domingo de "resolver cuanto antes" la "batalla interna" en el PP de Madrid ya que está convencido de que "siempre se pagan términos electorales" porque "al ciudadano no le gustan las batallas internas ni le interesan y eso genera una frustración en el propio votante, que desconecta, por así decirlo, de la política".

Así se pronuncia Moreno en una entrevista que publica este domingo el diario El Mundo, recogida por Europa Press, en la que reconoce que "no se imagina" que en Andalucía el presidente de la Junta no fuera el presidente del PP-A "porque el presidente del partido siempre ha sido el candidato a la Presidencia de la Junta" y además tiene la "suerte de ser el único candidato" en el Congreso Regional que se celebra en Granada dentro de dos semanas.

"El PP practica la democracia interna. Aquí no hay dedo que valga ni cargo que te convierta automáticamente en presidente del partido. Quien decide quién preside no son Pablo Casado ni Isabel Díaz Ayuso, sino los afiliados", añade el también presidente del PP-A, que defiende que en el partido "tenemos un objetivo, que es derrotar las políticas de Pedro Sánchez, y todo lo que sea distraernos de ese gran objetivo del cambio político en España creo que es un error".

En este sentido, no oculta que no le "gusta que estemos hablando más tiempo de una crisis o una disputa en el seno del partido en Madrid que de las cosas que está haciendo Sánchez con la reforma laboral o de la subida de impuestos" y advierte de que "al ciudadano no le gustan las batallas internas, ni le interesan". "Al ciudadano lo que le interesa, básicamente, es que le resuelvas sus problemas. Y eso genera una frustración en el propio votante, que desconecta, por así decirlo, de la política. Las batallas internas siempre se pagan en términos electorales", subraya.

Preguntado por si considera que Vox puede beneficiarse de esa "frustración" del electorado, Moreno asegura que "depende de cuánto dure esta disputa", por lo que que se declara "partidario de que se resuelva cuanto antes". "¿Cómo? Yo no estoy en Madrid, ni tengo la información ni me compete esa decisión, pero yo creo que lo importante es que esta situación se resuelva, si puede ser, mañana mismo", defiende.

Cuestionado por si ha hablado de este asunto con el presidente del PP, Pablo Casado, el presidente andaluz dice mantener una "relación fluida" con Casado en la que "evidentemente hablamos de todos los temas, pero eso queda en el ámbito privado". "Yo apelo al diálogo como la fórmula que siempre funciona. Diálogo y encuentro, para resolverlo lo antes posible", insiste.