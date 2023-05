Moreno revela que Espadas actuó como consejero en el trámite del macroproyecto de Trebujena

El macroproyecto de la localidad de Trebujena (Cádiz) se ha colado este jueves en el Parlamento, donde el presidente andaluz, Juanma Moreno, ha desvelado que el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, era el consejero de Ordenación del Territorio que tramitó el primer cambio del PGOU para construirlo en 2009.

La sesión de control al Gobierno andaluz comenzó tranquila pero se animó a medida que llegó el cara a cara entre Moreno y el líder del PSOE, Juan Espadas. Fue entonces cuando Moreno le recordó -sin que él le hubiera hablado del asunto- que durante la apertura de las alegaciones al macroproyecto abiertas en 2009, el consejero de Vivienda y Ordenación Urbana era el propio Espadas, quien no puso entonces objeciones a que se realizara.

Según Moreno, en julio de 2009 se abrió plazo de información pública y alegaciones al plan de Ordenación, el Ayuntamiento y una promotora privada alegaron para que se incluyera el área de oportunidad con una edificabilidad del 50 % y la Junta estimó parcialmente las alegaciones.

El presidente andaluz ha salido de esta forma al paso de la polémica suscitada en los últimos días sobre el informe medioambiental favorable dado recientemente por la Junta de Andalucía al proyecto de construcción de 300 viviendas, hoteles y un campo de golf en Trebujena.

«Ya sabía yo por qué no me hablaba de este tema, usted tiene una habilidad: en Andalucía no llueve pero se mete en todos los charcos», ha señalado el presidente de la Junta, quien ha aprovechado para acusarle también de que en el caso de las listas de EH Bildu esté «siguiendo la estela» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, aprovechó su pregunta para pedir a Moreno que si le importa Doñana debería retirar «inmediatamente» la autorización medioambiental de la Junta al macroproyecto porque le ha acusado de estar «metiendo la pata día sí y día también», algo que parece obedecer a que «quiere cargarse Doñana».

Por su parte, el presidente andaluz se ha mostrado sorprendido por que la portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, no le haya interpelado en su intervención sobre el proyecto, y se ha preguntado si esto obedecerá a que el alcalde de la localidad es de Izquierda Unida y fue él quien junto a la Junta con gobierno socialista lo «impulsó» en su momento.