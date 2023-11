Muy grave una mujer tras ser apuñalada por su exmarido delante de sus hijos en Granada

Otro hijo, mayor de edad, no estaba en la casa en el momento de los hechos, tras los que se personaron para una primera intervención agentes de la Policía Local de Armilla, que pudieron así detener al agresor, y dar asistencia, antes de que llegara el 061, a la mujer por las heridas que presentaba en el cuello, han agregado estas mismas fuentes.

La alcaldesa de Armilla (Granada), Dolores Cañavate, ha lamentado la agresión sufrida este pasado martes por una vecina del municipio a manos de su expareja, con la que convivía por temporadas pese a estar divorciados y existir antecedentes de violencia de género, y ha avanzado que desde el Ayuntamiento se ofrecerá asistencia psicológica a sus tres hijos, dos de los cuales son menores y estaban en el domicilio cuando se produjo la agresión.

La regidora ha relatado en declaraciones a Europa Press que desde el Ayuntamiento de Armilla se ha venido atendiendo a esta mujer por violencia de género por parte de su expareja desde 2004 y hasta 2010, incluso acompañándola a los diferentes juicios que ha tenido por este asunto, que se saldaron con órdenes de alejamiento y una condena a seis meses al agresor. No obstante, desde 2010 no había presentado nuevas denuncias de modo que no tenía en vigor ninguna medida de protección.