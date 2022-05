Olona renunciará a su escaño en el Congreso antes de la campaña en Andalucía

La candidata de Vox a la Junta de Andalucía, Macarena Olona, renunciará a su escaño en el Congreso antes del inicio de la campaña electoral para los comicios del 19 de junio, según han confirmado a Europa Press fuentes del partido.

Olona, secretaria general del grupo parlamentario en la Cámara Baja y diputada por Granada, tiene previsto dejar sus responsabilidades en Madrid justo antes del inicio de la campaña electoral el día 3 de junio.

Hasta entonces, seguirá compatibilizando las sesiones parlamentarias del Congreso de los Diputados con los actos en Andalucía, como viene haciendo durante las últimas semanas. Fuentes del partido aseguran que también mantendrá sus preguntas en la sesión de control al Gobierno.

Este miércoles, Olona ha sido la encargada de preguntar al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, si era el responsable de velar por la seguridad del teléfono del presidente, Pedro Sánchez, tras haber revelado el Gobierno que fue espiado a través del sistema 'Pegasus'.

Sin embargo, Bolaños ha indicado con sorna que le sorprendía que aún estuviese en el Congreso y no terminara de dar el paso en Andalucía, sugiriendo si no está convencida de que le vaya a ir bien y si va a hacer "un Edmundo Bal", según sus palabras, volver al escaño si no obtiene un buen resultado en las elecciones andaluzas. "¿No será la ultraderechita cobarde?", ha preguntado el ministro.

Desde Vox insisten en que Olona se centrará en Andalucía una vez que empiece la campaña y, mientras, Bolaños tendrá que seguir aguantando sus "rapapolvos".