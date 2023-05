Palomares (Almería): las claves de un accidente nuclear que colea desde hace 57 años

Tras esa primera operación, ambos gobiernos dieron por finalizada la limpieza, de forma que se llegaron a repartir certificados que acreditaban que los terrenos habían sido descontaminados. Sin embargo, estudios posteriores demostraron que no era así.

El 7 de marzo de 1966 el ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga; el embajador de Estados Unidos en España, Angier Beiddle Duke, y el presidente de la Agencia EFE, Carlos Sentís, se bañaron en el mar para demostrar al mundo y a la población local que no había peligro para la salud, unas imágenes inmortalizadas por el NODO.

A finales de ese año el Gobierno español pide que se ejecute el traslado del plutonio "sin dilaciones". No será hasta octubre de 2015 cuando el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, y el secretario de Estado de EE. UU., John Kerry, firman una declaración de intenciones para la limpieza del suelo contaminado para "reparar un error que se cometió hace 50 años". Los sucesivos cambios de gobiernos a ambos lados del Atlántico han frenado su puesta en marcha.

En 1966 comienza el Proyecto Índalo para el seguimiento de la población potencialmente afectada y de la actividad residual de suelo, fauna y flora. El proyecto seguiría vigente hasta 2009. A mediados de los 80 el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) elabora un informe en el que señala que la incidencia de muertes por cáncer o leucemia en la localidad no era alarmante ya que la media estaba en un 13,4 por ciento y el promedio nacional era de un 15,5 por ciento.

Tras años de reclamaciones, Ecologistas en Acción anuncia en 2017 que ha iniciado los trámites para demandar judicialmente al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) por "permitir un cementerio nuclear ilegal" en la pedanía de Palomares. Según el abogado del colectivo, José Ignacio Domínguez, Estados Unidos se llevó "solo 270 gramos de los 9 kilos de plutonio que contenía el armamento", el resto "está esparcido y enterrado en dos grandes fosas".

A finales de 2020 el Consejo de Ministros desclasifica, con condiciones, el plan de rehabilitación de Palomares aprobado en 2010, y a mediados del año siguiente la Audiencia Nacional (AN) determina que el CSN no tiene competencia para ordenar la limpieza de la tierra contaminada de Palomares, tras desestimar un recurso de Ecologistas en Acción. Dos magistrados emiten un voto particular y critican la "falta de información y transparencia" en la gestión de las zonas vigiladas.

Ecologistas en Acción recurre al Tribunal Supremo, que desestima a finales del año pasado el recurso contra la sentencia de la Audiencia Nacional. Tras esto, el colectivo pide amparo al Tribunal Constitucional (TC) y más tarde denuncia ante el Parlamento Europeo (PE) que "fuera de los terrenos vallados" de Palomares, hay zonas con contaminación radiactiva que "deben de ser valladas".