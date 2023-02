Pedido para cambiar el nombre a Canal Sur

Preguntado por la iniciativa registrada por Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados para que el aeropuerto de San Pablo de Sevilla pase a denominarse Blas Infante en homenaje al padre de la patria andaluza, Rojas Marcos ha asegurado que le parece "muy buena idea" pero ha pedido evitar que este debate se mezcle con los "piques" localistas entre Sevilla y Málaga.

"A mi me parecerá muy bien que le pongan el nombre de Blas Infante al aeropuerto de Málaga o al aeropuerto de Sevilla. Pero yo no lo mezclaría con los piques entre Málaga y Sevilla, con los piques quienes tienen que acabar son los políticos que los han fomentado. Porque ha habido políticos, otros no, que han provocado esos piques buscando votos por la puerta falsa, por la puerta mala. Eso ha ocurrido y podemos hacer la lista de alcaldes de un sitio y de otro que han fomentado eso. Pero aparte de eso que Blas Infante lleve el nombre de un aeropuerto me parece buena idea", ha argumentado.