Protesta de la plantilla de la cita previa de Salud Responde

La plantilla de Atento Impulsa, un centro especial de empleo encargado de la gestión del servicio de cita previa de Salud Responde para la atención primaria; prevé celebrar una nueva protesta este miércoles a las 11 horas ante el Parlamento andaluz, porque el próximo 30 de junio expira el actual contrato del centro para dicho servicio y la Administración sanitaria planearía no licitar una nueva contratación, al objeto de "sustituir" esta atención telefónica personalizada por un sistema de locuciones y una aplicación digital para teléfonos móviles inteligentes.

Victoria Nottingham, presidenta del comité de empresa de Atento Impulsa por UGT, ha explicado a Europa Press que esta entidad, un centro especial de empleo con una plantilla de unas 37 personas, la inmensa mayoría de ellas con algún grado de discapacidad; acumula "17 años" de prestación "personalizada" del servicio de cita previa para Salud Responde, principalmente para la atención primaria en los centros de salud.

Pero según ha detallado, el próximo viernes 30 de junio expira el actual contrato mediante el cual Atento Impulsa presta este servicio y la Administración sanitaria habría comunicado a la plantilla su decisión de "no licitar" un nuevo contrato al que pueda optar la entidad, porque la idea es que la gestión de este servicio de cita previa sea "sustituida por un sistema de locuciones y por una aplicación" digital.

"O sea, sustituidos por máquinas", ha aseverado Victoria Nottingham, exponiendo que tal extremo se traduciría en la desaparición de los puestos de empleo y una merma para la calidad del servicio ofrecido a la ciudadanía.

Y es que a este servicio recurre, según ha precisado, "mucha gente mayor a la que no se le puede someter a pedir una cita por una aplicación que probablemente no pueda manejar o con una locución que no soluciona nada".