¿Qué pasaría si se secan los embalses?

Sin embargo, los embalses no han formado siempre parte de la solución a las sequías. En Sevilla, este año, los municipios más aquejados por la sequía son los que, paradójicamente, tienen los embalses a sus pies , como el Pintado (situado entre los municipios de El Real de la Jara, Cazalla de la Sierra y Guadalcanal) pero que no se suministran de ellos. Muchos pueblos de la Sierra Morena sevillana llevan años reclamando la creación de un ente supramunicipal que permita dejar sus precarios sistemas locales y abastecerse de aguas del embalse; hoy destinado exclusivamente a uso agrario. “En nuestro país esta precariedad se evitaría protegiendo nuestras fuentes de suministro, evitando su contaminación, y apostando por sistemas públicos supramunicipales eficaces e interconectados capaces de dar garantías a todos los municipios”, señala el gerente de AEOPAS.

La sequía actual comenzó en Andalucía mucho antes que en el resto del país , en la primavera de 2016, por lo que ya supera en duración a las graves sequías históricas de los años 80 y 90. Sin embargo, el impacto en las ciudades ha sido menor que en las anteriores sequías de larga duración, en las que grandes ciudades como Sevilla, sufrieron cortes en el suministro urbano apenas un año y medio después de que empezase la escasez. Según Luis Babiano , gerente de la Asociación de Empresas Operadoras de Agua Pública de España (AEOPAS), que aglutina a las principales empresas públicas de agua, “en esta sequía no ha sido necesario realizar cortes de agua de manera generalizada porque se han aplicado planes de sequía que permiten reservar los recursos para usos prioritarios, como el abastecimiento a la población”. No obstante, el gerente de AEOPAS aclara que “aunque en términos generales ha sido así, la excepción se da en los sistemas dependientes del agua superficial”. Por eso las miradas están siempre puestas en el nivel de los embalses. “ Cuando hablamos de sequía siempre nos referimos al nivel de agua embalsada , pero esto es solo una de las caras de la sequía, más importante si cabe es el estado cualitativo y cuantitativo de las aguas subterráneas”, señala Jesús Vargas.

¿Podría suceder lo mismo en el resto de Andalucía? Para que el caso cordobés se diera en toda Andalucía se tendría que sufrir un descenso de precipitaciones más prolongado aún en el tiempo, pero también, como indica el director del observatorio ciudadano sobre la sequía, Jesús Vargas , “porque no hemos sido suficientemente cautos y no hemos acometido las medidas de contención de las demandas en tiempo y forma ”.

Abril de 2023. Sierra Norte de Córdoba. Un total de 24 municipios y 18 aldeas se quedan sin poder beber agua del grifo. La situación tercermundista no fue puntual, a día de hoy siguen sin disponer de agua potable. La causa principal es la muerte declarada del embalse de Sierra Boyera , el primero de toda España en declararse oficialmente seco. La solución para las poblaciones que se abastecían de su agua fue conectarlas a otro embalse, La Colada, que todavía tiene recursos, aunque no aptos para el consumo humano, lo que obliga a distribuir agua de boca en camiones cisternas a una población de 80.000 personas . “Evidentemente en estos casos los usos menos imprescindibles se eliminan y las dotaciones básicas se reducen, llegado el caso, al mínimo”, explica el catedrático de geografía humana de la Universidad de Sevilla y miembro de la Fundación Nueva Cultura del Agua, Leandro del Moral .

Los expertos coinciden en que para buscar una solución a una situación de sequía extrema hay que poner la lupa en el estado de las aguas subterráneas , las grandes olvidadas tal vez porque no son visibles. La sobreexplotación de los acuíferos suponen la muerte de la única solución ante un escenario de gran emergencia por escasez de agua. “ El agua subterránea cuanta con un escaso control todavía, y son miles los pozos que usan agua de nuestros acuíferos sin autorización o supervisión de las confederaciones hidrográficas ”, apostilla Babiano. “Son la gran reserva estratégica en periodos de sequía”, sostiene el director del Observatorio Ciudadano de la Sequía, “pero si sobreexplotamos estos recursos o los contaminamos, dejan de ser una alternativa”, resalta Jesús Vargas. En este sentido, una de las diferencias entre la sequía actual y la gran sequía de los años 90, es que nuestras aguas subterráneas ahora están en mucho peor estado cuantitativo y cualitativo que en la sequía de los 90. Nuestro plan de emergencia ante una gran sequía es cada vez más reducido.

Respecto a la regeneración de aguas residuales , también sería un pequeño parche frente a una sequía de grandes consecuencias, ya que permitiría reutilizar las aguas usadas en el ciclo urbano, que solo son poco más del 10-15% de total de la demanda de agua. “Por lo tanto, son significativas pero limitadas, y también tienen un coste alto”, señala Leandro del Moral. Las aguas regeneradas no son aptas para el consumo pero sí podrían utilizarse en los hogares para otros usos esenciales como inodoro o lavado, como indica Jesús Vargas. Pero como apunta Leandro del Moral, “en el litoral, con vertidos al mar, esa reutilización genera nuevos recursos; sin embargo, en el interior, en Jaén, Córdoba o Sevilla, la reutilización en general usa aguas que ya están teniendo una función en usos aguas abajo o en el mantenimiento de caudales ecológicos mínimos”.

Otra de las soluciones, la desalación no resolvería por si sola el problema de escasez . Solo se puede desarrollar en el litoral, y así lo está haciendo ya en Málaga y Almería, pero pocos pueden soportar sus altos costes económicos y ambientales. En el caso de los regadíos , solo los más productivos, como la agricultura intensiva bajo plástico, podrían usarla, pero con precios subvencionados y mezclándola con aguas de otras procedencias más baratas.

Así, en un escenario de sequía que acabase secando los embalses la alternativa son las aguas subterráneas, con sondeo de nuevos pozos de emergencia. Como última opción podría traerse agua desde otros lugares, a través de camiones o barcos cisterna, una solución muy coyuntural, paliativa y muy costosa.

“Un área metropolitana, como Sevilla, Granada, Málaga, no se puede desabastecer, no puede tener restricciones importantes porque núcleos que superan el millón personas no se pueden abastecer de agua potable”, indica Luis Babiano. Para el gerente de AEOPAS “no hay suficientes botellitas de agua ni empresa que suministre agua en una masa tan importantes de población”. Siguiendo estos postulados, desde los operadores públicos socios de AEOPAS, han desarrollado unos planes de emergencia que parten del ahorro de agua. “No se puede esperar a ahorrar agua a que la situación sea mala. Además del ahorro los planes también contemplan la necesidad tener preparados recursos ajenos a sus sistemas tradicionales de abastecimiento, por ejemplo, en el caso de Sevilla, tiene un plan para beber agua del estuario”, señala Babiano.

Los expertos coinciden que donde más capacidad de acción hay es en esa regulación de la demanda de agua. “Llevamos décadas hablando de que la gestión del agua debe de reorientarse desde una perspectiva de aumento de recursos, a otra basada en la contención de la demanda, simplemente porque, en coherencia con la ley de rendimientos decrecientes, esos nuevos recursos son cada vez menores y más costosos”, explica Leandro del Moral, catdrático de geografía humana, que apunta que “ya se han hecho grandes avances en esa dirección: en las ciudades se está consumiendo menos agua que hace 30 años”. Según datos de este experto de la Fundación Nueva Cultura del Agua, en Sevilla, en 2023 se está consumiendo un 45% menos de agua que en 1991. Gracias a esa reducción de la demanda ciudadana y al Plan de Emergencia de Sequía de EMASESA, se está aguantando esta sequía mejor de como se aguantó la de 1991-1995.

“Ahora, con el cambio climático ya presente, la estrategia de reducción y reasignación de recursos, aún contando con reutilización y desalación, se va a hacer más necesaria. Por eso hablamos de la necesidad de una transición hidrológica, que necesariamente tiene que ser justa”, indica del Moral y añade que “por eso desde la Mesa Social del Agua defendemos la idea del reparto social del agua: en el caso del regadío, las reducciones de dotaciones, en sequías cada vez más frecuentes, tienen que ser justas, equitativas, garantizando la supervivencia de las explotaciones familiares y profesionales”.

Para el director del Observatorio Ciudadano de la Sequía la clave está en tomar conciencia primero: “Tenemos que asumir la nueva realidad climática: disminución de los recursos hídricos disponibles en condiciones normales, que ya venimos notando en las últimas décadas, como reconocen varios planes hidrológicos, y sequías más frecuentes e intensas acompañadas de mayores temperaturas”. Según Jesús Vargas “sin embargo, la demanda de agua sigue aumentando, especialmente desde el sector agrario- aunque no solo- que en Andalucía consume cerca del 85% de los recursos”. La conclusión para este experto es clara: “este modelo es insostenible; solo nos queda adaptarnos; el cambio de modelo va a llegar y la diferencia está en si seremos capaces de adelantarnos y generar un cambio de modelo planificado tras un debate sosegado que incluya a todos los actores involucrados o si el cambio vendrá determinado de manera forzosa, por inacción o como reacción al colapso al que llegarán muchos sistemas generando mayores impactos y consecuencias sociales, ambientales y económicas”.

“La sequía es un fenómeno impredecible, pero con el cambio climático, se irá convertido en estructural como compañero de viaje”, sostiene Luis Babiano. “Un fenómeno que hace imprescindible más planificación ante la incertidumbre, y más flexibilidad”, explica el gerente de AEOPAS y añade que “requiere blindar realmente los sistemas de los abastecimientos ante la contaminación y las fugas, modificar los sistemas de monitoreo que tenemos, y tener en cuenta no solo el impacto de las sequías en la actividad agraria sino también en la economía de las zonas urbanas, en el bienestar de las personas y el medio natural”.

De acuerdo con la legislación, el consumo humano es el último uso que se restringiría en un caso extremo de escasez de agua; pero no es tan sencillo. Las áreas urbanas de más de 20.000 habitantes están obligadas por ley a tener planes de emergencia, con acciones que van desde campañas de concienciación por un consumo responsable al racionamiento. Hay planes en Cádiz, Sevilla, en los sistemas de Emproacsa, Huesna, Lucena, Puerto Real o Chiclana de la Frontera. Sin embargo, en estos momentos en el Guadalquivir de los 19 municipios mayores hay cuatro que aún no los han presentado. La situación en las cuencas internas gestionadas directamente por la Junta de Andalucía va más allá y exige que los preparen los municipios de más de 10.000 habitantes. “Hay que dar pasos aún más firmes en la dirección correcta: la transición hídrica debe ser una prioridad”, resalta Babiano.