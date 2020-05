¿Quieres ser piloto de avión sin pagar un euro?

Uno de los sueños de muchos niños, y no tan niños, es ser piloto de avión. El coste que tienen estos cursos suelen ser el primer impedimento para conseguirlo. La escuela de aviación One Air y la revista Avion Revue Internacional dan la oportunidad de cumplir este sueño sin tener que pagar un sólo euro.

«Para solidarizarnos con la situación actual del Covid-19 vamos a regalar un curso de piloto privado de avión valorado en más de 15.000€. Pueden optar todas aquellas personas que tengan como mínimo 17 años. El curso lo incluye todo: Horas de vuelo, exámenes, alojamiento, dietas, etc. De esta forma cubrimos todos los gastos de cualquier participante, aunque no viva cerca de nuestro centro de formación en Málaga» explica en un comunicado la escuela de aviación.

El curso de piloto gratis, valorado en más de 15.000€, y diseñado por One Air, lo incluye todo:

Curso teórico PPL (A) individual. Recibirás clases teóricas particulares en directo a través de nuestra plataforma online aprobada por AESA. ¡Sigue las clases desde donde tú quieras!

Curso práctico PPL (A), con todas las fases correspondientes.

45 h de vuelo real en aviones Diamond & Cirrus de última generación.

Todas las tasas de aterrizaje, tomas y despegues.

5 h en simulador avanzado FNPT II Alsim ALX.

4 sesiones en simulador Full Motion Redbird Xwind, único en Europa y esencial para dominar las maniobras con viento cruzado y ráfagas de viento.

2 h de vuelo para examen PPL (A).

Tasas de examinador.

Gastos de tramitación y expedición de tu Licencia PPL (A).

Horas ilimitadas de simulación en mock-ups y simuladores táctiles. Todas las que necesites o te apetezca hacer.

Acceso a nuestra plataforma virtual.

Pack especial One Air con todo el material que vas a necesitar: cartografía, cascos de vuelo, material bibliográfico, tablet, CR3, reloj aeronáutico One Air, drenador, piernógrafo, etc.

Alojamiento en Málaga durante la fase práctica de vuelo y simulador.