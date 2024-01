Quince millones para cuidar, conservar y prevenir incendios en Doñana

“Somos plenamente conscientes del delicado estado de este parque, agravado además por el contexto de cambio climático en el que nos encontramos y en el que la sequía es una de las muestras más evidentes. Por eso no trabajamos a golpe de impulso, sino analizando las necesidades cotidianas del entorno natural invirtiendo para la mejor conservación posible”, ha afirmado.

Asimismo, Fernández-Pacheco ha detallado las inversiones en la mejora de los espacios de uso público que dependen de la Junta de Andalucía en el Espacio Natural.

En concreto, la Junta va a invertir más de dos millones de euros en los centros de visitantes José Antonio Valverde, Palacio del Acebrón, La Rocina, y la Fábrica de Hielo, mejorando sus instalaciones, la dotación y los accesos a los mismos.

“Doñana no puede vivir de espaldas a los vecinos que lo habitan y con estas inversiones favorecemos a las empresas locales de turismo activo y también damos a conocer el vasto patrimonio medioambiental que atesora el Parque Nacional. Estamos convencidos de que lo que no se conoce, no se valora”, ha dicho.