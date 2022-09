Regreso con maletas de esperanza

Hayat, Babih y Mansur son tres niños saharauis de los 550 que este verano han venido a Andalucía a disfrutar de unos días de descanso gracias al programa «Vacaciones en Paz», que desde 1994 promueve la Federación Andaluza de Asociaciones de Ayuda al Pueblo Saharaui, con el apoyo de las diferentes administraciones.

Este año llegaron a la provincia de Jaén 51 niños y niñas, menos que en otras ediciones, en dos tandas, un primer grupo el 21 de julio y el segundo el 28 de julio, y han estado repartidos entre los municipios de Martos, Jimena, Huelma, Linares, Jaén, Torredonjimeno, Villacarrillo y Jódar.

Después de los dos años de pandemia se han retomado no sólo las actividades lúdico-deportivas, sino que además han recibido asistencia médica, visita al dentista, suministro de las vacunas reglamentarias o rehabilitación a los niños con discapacidad.

Pero quizás la visita al oculista haya sido la más importante porque los niños saharauis vienen con importantes problemas de visión, ya que a consecuencia de la arena del desierto se frotan con frecuencia los ojos y se dañan las córneas y el 70 % de ellos precisa gafas.

Una asistencia integral que no hubiera podido ser posible si no es por la solidaridad de las familias de acogida.

Es el caso de Juan Antonio Redecillas y Lourdes Damas, padres de acogida de Mansur, con su hijo Jairo, el «hermano» español, ya que es la segunda vez que acogen a un niño saharaui durante el verano, este año con la sorpresa de que se queda con ellos más tiempo del establecido porque está pendiente de una operación.

«Es muy noble, estamos muy contentos con él, el idioma es lo que peor lleva, estos niños tienen la habilidad de adaptarse rápidamente que muchos la quisiéramos” afirma Juan Antonio.

En cuanto a la alimentación “al principio le ha costado un poco porque no quería probar muchas cosas pero, dentro de lo que cabe, bien” señala Lourdes quien se conmueve cuando Mansur los llama “papá y mamá de España”.

Otra de las que repite esta inolvidable experiencia es Jenny Ruiz, madre de acogida de Babih, “conforme se van acercando las horas de la partida se me encoje el corazón, los vamos a echar mucho de menos”.

Jenny explica que Babih vino con un 10 % de visión, es muy gratificante ver que este niño se va con gafas, “los primeros días le tenía que poner una lupa para que viera las piezas de los puzles, me quedo con esa cara de felicidad cuando puede jugar sin problemas o cuando se queda admirado al ver un simple semáforo o subir las escaleras mecánicas de una gran superficie” explica muy emocionada Jenny añadiendo que “con muy poco le hemos podido cambiar su calidad de vida”.

Silvia Martínez, otra de las madres de acogida, dice de los menores que “pese a que tienen 7 u 8 años han venido muy pequeñitos, tanto en talla como en peso que la media española, más infantiles porque su vida después del cole es jugar con un balón, con una muñeca si tienen”.

Hayat, una de las niñas saharauis que ha repetido este año porque tenía pendientes revisiones médicas y una operación de oído, comenta que lo que más le ha gustado ha sido la piscina, la playa, el patinete, la bicicleta, el parque, las ferias, los helados, chucherías o refrescos y la visita que realizaron a Roquetas de Mar (Almería).

Franma Ruiz, presidenta de la Asociación de Ayuda al Pueblo Saharaui de Jaén, “este programa para mí ha sido muy positivo aunque muy corto, es una pena que ahora que se han adaptado a la casa, a la rutina, a la alimentación, están empezando a soltarse con el lenguaje, se tienen que volver”.

Las vivencias de este verano contrastan con su día a día en el desierto del Sáhara, con temperaturas que en verano puede llegar a los 57 grados centígrados, “cuando los niños abrían un grifo se quedaban mirando el agua fascinados, no daba crédito a que no cesara nunca el agua ya que allí tienen el agua racionada, cada familia dispone de un depósito, la media es de 5 litros por persona y día” afirma Franma. “A tus hijos les dan un ejemplo de vida, todo lo piden por favor, no se encaprichan con nada, ellos no tienen nada y te lo dan todo” concluye.