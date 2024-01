Salud admite «un poco de jaleo» con la mascarilla

La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, ha admitido que existe "un poco de jaleo" con la obligatoriedad de las mascarillas --vigente desde este jueves-- porque las medidas "no se han adoptado con unos criterios técnicos lógicos, sensatos y que den credibilidad a lo que estamos haciendo", aunque ha insistido en que Andalucía "seguirá las recomendaciones obligadas" del Ministerio de Sanidad y "cuando bajemos de la incidencia durante dos semanas consecutivas la mascarilla no será obligatoria pero sí muy recomendable".

Así se ha pronunciado a preguntas de los periodistas en rueda de prensa en Sevilla, donde ha asegurado que con las mascarilla "hay un poco de jaleo y un poco de saber qué vamos a tener que hacer", porque la instrucción del Ministerio "hablaba, por una parte, de que se eliminaría la obligatoriedad cuando hubiera dos bajadas consecutivas de la incidencia y, por otro lado, decían que era la ministra la que volvería a quitar la obligatoriedad".

"Como no se ha hecho con criterios técnicos, es decir, no ha habido un informe técnico de la Ponencia de Alertas ni de la Comisión de Salud Pública, que es lo que hemos pedido de Andalucía, pues ahora puede darse la paradoja de que comunidades con 900 de incidencia, o que están ahora en 1.200 por cada 100.000 habitantes, bajen dos semanas consecutivas y se quedan a lo mejor en 800 o 900 de incidencia y no haya mascarilla obligatoria. Y, sin embargo, en Andalucía, si no bajamos dos semanas consecutivas, con 500 o con 459 de incidencia, como estamos hoy, la mascarilla sea obligatoria", ha explicado.

De este modo, ha incidido en que "no se han adoptado las medidas con unos criterios técnicos lógicos, sensatos y que den credibilidad a lo que estamos haciendo", así que Andalucía "seguirá las recomendaciones del Ministerio obligadas y, además, decididas de una manera unilateral" y "cuando bajemos de esa incidencia durante dos semanas consecutivas la mascarilla no será obligatoria pero será muy, muy recomendable no solo en centros sanitarios sino en todos los lugares donde haya aglomeraciones", porque "la transmisión es comunitaria".

En este sentido, y preguntada sobre la posibilidad de que ya no sea obligatorio el uso de la mascarilla por el hecho de que con los datos de este jueves ya llevamos en Andalucía dos semanas de bajada de la incidencia, García ha respondido que "se van a esperar". "Los datos son muy volátiles en alta frecuentación de modo que la semana que viene podemos estar en 550 o 530, entonces no tendría sentido que ahora dijéramos, por esas dos bajadas pequeña, que la mascarilla no va a ser obligatoria porque confundiríamos a la población".

"Vamos a esperar a ver cómo evoluciona la epidemia en Andalucía, cómo evolucionan los datos y de acuerdo a eso, de una manera un poco más sensata, decidiremos", ha concluido la titular de Salud.