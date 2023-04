Sánchez avisa de que Doñana «no se toca» porque es «patrimonio de todos»

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido hoy, ante la decisión del Gobierno andaluz de tramitar en el parlamento una propuesta sobre los regadíos de Doñana, de que este parque nacional «no se toca» porque es «patrimonio de todos los españoles».

En su intervención en un acto del PSOE en Burgos, Sánchez ha arremetido contra quienes niegan en Andalucía la legislación europea y las advertencias de la Comisión sobre esta iniciativa, que pretende ampliar formalmente la zona regable en la parte norte del Parque Nacional de Doñana.

El PP y Vox, con el aval del Gobierno andaluz, han dado luz verde en el Parlamento regional a la tramitación de la proposición de ley que amplía la zona regable en la corona norte del Parque de Doñana, pese a las amenazas de la UE de multar a España si se legalizan más regadíos y la oposición del Gobierno central.

«Vemos en Andalucía una derecha que no niega la evidencia científica, pero que en cambio actúa como si no existiera esa emergencia climática (...) y que hasta incluso niega la legislación europea y las advertencias de la Comisión Europea. Pues yo lo digo desde aquí, de manera serena, pero también con contundencia: Doñana no se toca, Doñana es patrimonio de los andaluces, de todos los españoles y Doñana no se va a tocar», ha remarcado el líder del PSOE.