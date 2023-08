Se necesita sangre, pero ya

La Red Andaluza de Medicina Transfusional, Tejidos y Células ha lanzado un llamamiento urgente para que aumenten las donaciones de sangre ante el descenso sufrido durante este verano, sobre todo de los grupos 0-, 0+ y A+.

Las reservas de todos los grupos han descendido en los últimos días, especialmente las de los citados, de modo que se reclama que se aumenten las donaciones, que han descendido globalmente, a pesar de la campaña veraniega en núcleos turísticos, que hasta el 1 de agosto reunió a 18.532 personas, lo que ha hecho que aumenten en un 6 % las cifras de la misma fecha de 2022.

Durante el mes de julio, en la primera fase de esta campaña, los andaluces han efectuado 18.532 donaciones de sangre, de las que 17.457 corresponden a sangre total y 1.075 a donaciones selectivas de plasma y/o plaquetas, cifras que suponen un 6 % más en sangre total y un 16,2 % más en donaciones de plasma y plaquetas que en 2022.

Esta campaña veraniega pretende concienciar a la población de que las necesidades de los componentes sanguíneos y derivados procedentes de las donaciones de sangre son continuas y están en constante aumento.

Las necesidades no cambian en verano

Es necesario asegurar este suministro a los centros sanitarios, para ello será necesario una afluencia regular y diaria de donantes de sangre durante la época estival. Alrededor de 5.500 personas deben donar sangre en Andalucía semanalmente para lograr ese objetivo.

En este sentido, recuerda que la actividad asistencial de los hospitales andaluces no cesa en los meses de verano, época en la que incluso pueden presentarse situaciones que demanden más transfusiones.

Por ello, se sigue necesitando reservas sanguíneas para todo tipo de peticiones procedentes de los hospitales, ya que, más del 75 % de las donaciones de sangre se destinan al tratamiento de enfermedades que siguen diagnosticándose y tratándose en verano.

Concretamente, un 30 % de las reservas se utilizan para el tratamiento de cáncer o enfermedades hematológicas; un 20 % al abordaje de anemias; casi otro 20 % a intervenciones quirúrgicas, quemaduras o trasplantes de órganos y tejidos; más de un 10 % a la asistencia de enfermedades cardiacas, gástricas o renales; alrededor de un 8 % a la atención de accidentes y traumas; un 8 % a pacientes de ortopedia, fracturas y reemplazos articulares, y el 4 % restante a partos y cesáreas.

¿Quién puede donar sangre?

Los requisitos para poder donar sangre son: tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos, no padecer enfermedades crónicas ni tener una infección aguda, no tener anemia y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades como, por ejemplo, la hepatitis, la sífilis o el sida.

Los varones pueden donar sangre hasta 4 veces al año y las mujeres 3, con un intervalo mínimo de 2 meses entre donación y donación, mientras que los donantes específicos de plasma pueden acudir cada 15 días.

Es imprescindible abstenerse de hacer deporte dos horas antes de donar y 24 horas tras la donación.