Teresa Rodríguez a Vox: «Saquen sus manos de nuestros niños»

La coordinadora general de Podemos Andalucía y presidenta del Grupo Parlamentario Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha anunciado esta lunes que su formación se ha dirigido con sendos escritos a la Fiscalía de Menores y al Defensor del Pueblo Andaluz instándoles a actuar contra un posible delito de odio del artículo 510 del Código Penal, a cuenta del acto que ha protagonizado la presidenta de Vox Madrid, Rocío Monasterio, en esta misma jornada a las puertas de un centro de atención a menores extranjeros no acompañados (MENA) de la capital hispalense.

Así lo ha avanzado Teresa Rodríguez en Sevilla, en un acto de campaña de Unidas Podemos en el que ha participado junto al líder nacional de IU, Alberto Garzón; su homólogo en Andalucía, Toni Valero; y los candidatos de Unidas Podemos al Congreso por la provincia de Sevilla María Márquez, Isabel Franco y Miguel Ángel Bustamante.

La líder andaluza de Podemos ha criticado que "no puede haber mayor cobardía y crueldad" que "enfrentarse a un niño que vive solo", de modo que ha exigido a Vox "que saque sus manos de nuestros niños y nuestras niñas". Además, ha rechazado que se hable de MENA en lugar de menores extranjeros no acompañados "porque así se nos olvidan que son niños solos y no puede haber más cobardía que el que se enfrenta a un niño que vive solo" que, además, están bajo la tutela de la Junta, "del pueblo andaluz, son nuestros niños y niñas".

Ha celebrado que las vecinos del barrio de la Macarena "han dado una lección" a Monasterio porque la han parado para decirle que no tenían ningún problema con los niños", por lo que la dirigente de Vox, a su juicio, "ha hecho el ridículo", apuntando además que "el único vecino de la Macarena que se tiene que ir del barrio es Queipo de Llano"