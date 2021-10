Todo listo para la feria Internacional de la cerámica

La Feria Internacional de Cerámica Artística y Estructural Ciudad de Bailén 2020-2021- CERAMIBA, que organiza el Ayuntamiento de Bailén de forma presencial y online durante los días 20, 21, 22 y 23 de octubre, acogerá en su V edición la Jornada Técnica ‘Cerámica y sostenibilidad’ de la Asociación Española de Ciudades de la Cerámica, así como la gala de sus VII Premios Nacionales de Cerámica.

La Jornada Técnica tendrá lugar el día 23 de octubre de 10.00 a 20.00 horas y contará con dos ponencias durante la mañana. La primera se centrará en ‘¿Por qué la cerámica puede ser un producto sostenible?’ y será impartida por Juan Jesús Padilla Fernández (Universidad de Salamanca). La segunda conferencia se titula ‘Viabilidad de venta de un producto verde y sostenible’ y la desarrollará Francisco Corpas (Universidad Politécnica de Linares). El programa de la mañana finalizará con una mesa redonda.

Durante la tarde, será el turno para las comunicaciones, que pondrán el foco en experiencias sobre cerámica y sostenibilidad. Además, se llevará a cabo la plantación de 2.000 plantas en macetas cerámicas por parte de centros educativos, colectivos y asociaciones culturales de Bailén, con el fin de promover la cerámica como material reciclable, sostenible e idóneo para mantener la temperatura idónea temperatura la planta. Y, para finalizar la jornada, Alfareros de Bailén impartirán el taller ‘El arte de hacer cerámica al aire libre', una masterclass gratuita en la que se realizarán demostraciones en directo sobre cómo se levanta una pieza en un torno cerámico.

Tras el último taller, se celebrará la gala de entrega de los VII Premios Nacionales de Cerámica, donde tendrá lugar el fallo del jurado del V Concurso Internacional de Cerámica Artística ‘Ciudad de Bailén’.

Expertos nacionales en un evento presencial y online

Durante los cuatro días de celebración del evento, al que los visitantes profesionales se pueden inscribir de forma gratuita hasta el 18 de octubre, los asistentes podrán conocer y visitar a los expositores de forma presencial, con aforo reducido, y online, a través de una serie de salas virtuales que permitirán seguir la conferencia principal y mantener encuentros y reuniones de forma paralela.