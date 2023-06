Una lacra en una barriada en forma de pinchazos de ruedas

Y no es algo que esté pasando esporádicamente, sino que lo han sufrido de forma más o menos continuada desde principios del pasado mayo.

“Sabemos quién es, lo tenemos identificado. Solo queremos que lo detengan de una vez y no vuelva a atacar nuestros coches”. Es la queja de unos vecinos de una barriada de la localidad onubense de Lepe que día tras día tienen que ver cómo sus coches amanecen con las ruedas pinchadas.

Miguel Ángel Santana explica que él mismo ha interpuesto dos denuncias “por las dos veces que he sido afectado, y me consta que muchos de los vecinos también, haciéndolo público en varias ocasiones en redes, y ya llevo gastados más de 300 euros en cubiertas ya que el susodicho las raja por los laterales y no tienen arreglo”.

“Los vecinos ya estamos desesperados, y con la incertidumbre de levantarnos para ir al trabajo y encontrarnos con la sorpresita mañanera”, explica este vecino, que recuerda que muchas viviendas no tienen garaje, de modo que dejar los coches en la vía pública es la única opción que tienen para tenerlos cerca de sus casas, en un clima de inseguridad en este sentido que está alterando la tranquilidad de una barriada nada problemática.