Vox retira el apoyo al Gobierno andaluz hasta que no implante el pin parental

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Alejandro Hernández, ha anunciado este jueves ante el Pleno del Parlamento que su grupo dejará de apoyar más iniciativas del Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs), presidido por Juanma Moreno, hasta que no implante el llamado "pin parental" (autorización expresa de los padres para la participación de sus hijos en actividades educativas complementarias) en la comunidad autónoma.

Así se lo ha trasladado Hernández al propio Moreno la sesión de control al Consejo de Gobierno del Pleno del Parlamento. El presidente ha pedido a Hernández que se "replanteen" esa posición y sigan contribuyendo al cambio político y no hagan el "juego" al PSOE-A que ha gobernando esta comunidad durante casi 40 años.

"Me veo en la obligación de anunciarle que desde las 00,00 horas de esta noche, mi grupo dejará de apoyar con sus votos cualquier iniciativa que provenga de su Gobierno o de los partidos que lo sustentan en pleno y en comisiones. No cuente con Vox hasta que no se implemente de una forma que entendamos suficiente y satisfactoria un mecanismos para garantizar que los padres puedan evitar el adoctrinamiento sectario de sus hijos", ha indicado Hernández.