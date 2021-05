Ya pueden pedir cita para vacunarse los nacidos en 1967

Además, se ha ampliado la opción de recaptación a mayores de 60 años a través de los números de teléfono habilitados para tal efecto. Estas líneas se atienden desde cada centro y se han reforzado de forma específica.

En el caso de aquellas personas de más de 60 años que no hayan sido citadas por no tener actualizados los datos en la base de datos del SAS o por otro tipo de incidencia como no haber respondido a la llamada a la vacunación, no haber podido acudir a la cita...desde estos teléfonos se les asignará una cita en el dispositivo de vacunación correspondiente o se les tomará nota de los datos de contacto para, a la mayor brevedad, proceder a la citación. Estos teléfonos se encuentran publicados en la web del SAS (http://lajunta.es/30q8u).

La Estrategia de Vacunación sigue completando la vacunación de las personas de 60 a 69 y las de 54 a 59 años. Las personas de 60 a 67 años (nacidas entre 1961 y 1952) se están convocando para la vacunación mediante llamada telefónica o SMS, ya que este grupo de edad no tiene habilitada la solicitud de cita.

Además, ha comenzado también esta semana la vacunación para personas sin hogar, en asentamientos y en comunidades terapéuticas con la vacuna de Janssen. Mientras, se continúa vacunando a los grupos esenciales pendientes de recibir una primera dosis, a los que se les está inoculando preparados de ARN mensajero; se trata de las 71.000 personas de cuerpos de seguridad, docentes y demás trabajadores de los grupos 3 y 6 pendientes desde que se suspendió la posibilidad de administrar primera dosis de AstraZeneca a menores de 60 años.

Esta semana, Andalucía ha recibido 387.580 dosis: 303.030 de Pfizer, 55.000 de Moderna y 29.550 de Janssen.