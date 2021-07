Ya rigen los nuevos aforos en hostelería y desde el domingo en salones de celebración

En el nivel 3 de alerta, los establecimientos de hostelería "no podrán superar el 50% de aforo máximo para consumo en el interior del local" , y las mesas tendrán un límite de cuatro personas en interior y de seis en exterior.

En virtud de esta orden, que entra en vigor este jueves, 22 de julio, el día siguiente a su publicación en el BOJA con la excepción hecha de lo contemplado para los salones de celebración, y en lo que respecta a la hostelería, se establece que, en los niveles de alerta sanitaria 1 y 2, los establecimientos "no podrán superar el 75% de aforo máximo para consumo en el interior del local" , y las mesas tendrán un límite de cuatro personas en interior, y de diez en exterior en el caso del nivel 1, o de ocho en el nivel 2.

No se encuentra prohibida tampoco por dicha restricción de movilidad el "desarrollo de actividades cinegéticas vinculadas al control de la sobreabundancia de especies cinegéticas que puedan causar daños a los ecosistemas, en los ciclos productivos de la agricultura y la ganadería y en la seguridad vial", así como los desplazamientos "por causa de fuerza mayor o situación de necesidad".

La orden también recoge una serie de recomendaciones dirigidas a las "autoridades locales" de "municipios o territorios que presenten una incidencia ascendente, y especialmente en aquellos que superen una incidencia acumulada de más de 1.000 casos a 14 días por 100.000 habitantes", entre las que figuran "intensificar la vigilancia en cumplimiento de la prohibición del consumo, colectivo o en grupo, de bebidas en la calle o en espacios públicos ajenos a los establecimientos de hostelería, incluidos los llamados popularmente 'botellones', que serán consideradas situaciones de insalubridad".

También se recomienda en municipios en esa situación "proceder al cierre de los parques y jardines entre las 23,00 y las 7,00 horas del día siguiente", y "aplazar la celebración de eventos multitudinarios hasta que no mejore la situación epidemiológica".

Por otro lado, en general "se recomienda la no realización de reuniones, fiestas o similares en domicilios o propiedades privadas en las que se agrupen más de diez personas, salvo que sean convivientes, con especial precaución en la presencia de personas que no tengan una pauta completa de vacunación o no se hayan recuperado" de la Covid-19.