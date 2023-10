El mejor coctelero del sur de España es de Sevilla

La primera edición del “Concurso de Coctelería Montana by Schweppes®”, organizado por este pub sevillano en colaboración con la marca de bebidas, ha contado con siete participantes que han presentado un cóctel original con una de las referencias que componen la gama Schweppes Selection, además de otros ingredientes. Esta cita ha reunido a un notable número de asistentes que han disfrutado en directo de la competición . Con este certamen se pretende poner en valor, una vez más, la profesión de barman y dar a conocer al público la mixología, que cada vez cuenta con más seguidores ávidos de estar al tanto y probar las últimas tendencias del sector.

Con su creación Una Flor para Daanisa , Luis David Martín-Niño ha sido el flamante ganador del I Concurso de Coctelería Montana by Schweppes. Este cóctel recibe el nombre de la flor de hibisco y del café de especialidad que emplea para su elaboración . El cóctel consta de Schweppes Selection Tónica & Hibiscus, un mix casero de coldbrew, fresa e hibisco con el que se busca potenciar las notas principales del mixer. Como parte alcohólica, lleva de tequila blanco y Chartreause amarillo y licor de hierbas de origen francés. Como recomendación, el primer sorbo es mejor tomarlo por la parte que está sin crusta, y se va a apreciar un cóctel frutal, floral, ligero y no demasiado complejo . Perfecto para esta temperatura y para esta zona de Andalucía. Con la crusta, añade un poco de fantasía con la mezcla salina y matices amargos.

El jurado, compuesto por profesionales expertos, ha valorado muy positivamente el sabor, la textura, la apariencia, el aroma, la técnica, la creatividad, la originalidad, la puesta en escena y la presentación de todos los cócteles, en especial del ganador.

Luis David Martín-Niño, como vencedor, ha sido premiado con una jornada de formación en el curso de Bartender y Coctelería Moderna del Basque Culinary Center (San Sebastián) dirigido por Patxi Troitiño, con todos los gastos de transporte y alojamiento pagados. Además, su cóctel pasa a formar parte de una carta especial, disponible en Montana por tiempo limitado.

“Me siento muy orgulloso y me hace muy feliz recibir este premio. Es un premio al trabajo bien hecho y a la pasión que siento por el mundo de la coctelería. Trato de hacerlo lo mejor que sé en cada momento; para mí la coctelería es mi vida, por lo que dedicarle tiempo y mucho esfuerzo a lo que me gusta y, además, que se me reconozca es todo un honor”, explica Luis David.