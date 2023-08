El misterio del Palo Cortado de Bodegas Dios Baco

Creo que es un común denominador de los amantes de los vinos presumir cuando probamos algo que merece la pena. Cuando lo que catamos, no sólo merece la pena, sino que es excepcional, no sólo presumimos. También lo comunicamos. No estoy seguro si esto de comunicar lo hacemos para publicitar el producto y que ese trabajo reciba su justo premio con la compra por parte de los clientes, o lo hacemos para que todo el mundo vea lo que me estoy bebiendo y ellos no. De una forma u otra, convendrán conmigo que, si escribimos sobre algo, es porque realmente merece la pena. Y este es el caso que les traigo. ¡Nos vamos a Jerez de la Frontera!