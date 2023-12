El caso es que, en esta ocasión, me dirigía a la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Sevilla, detrás del Parque de los Príncipes y, en la calle Santa Fe, me llamó la atención un restaurante llamado El Panzón . Su aspecto exterior es verdaderamente llamativo y no deja indiferente a quien pase por la puerta. Era la hora de comer así que tampoco me lo pensé demasiado. El recibimiento fue amable a la par de elegante, cosa que ya me sorprendió. La sala es una asignatura pendiente, no sólo en Sevilla, sino incluso en establecimientos elitistas que aspiran al “estrellato”. El restaurante se divide en dos espacios. Uno exterior, con veladores, y otro interior con mesas altas y taburetes o mesas y sillas de comedor. Usted decide.