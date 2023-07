Guadalquivir, más «Río Grande» que nunca

Sin embargo, allá por los años cincuenta del siglo pasado, montar un negocio en la calle Betis, aunque tuviera vistas al río, era poco menos que arriesgado, por buscar un calificativo suave. Afortunadamente, esta es tierra de grandes visionarios como fue el caso de Paco Ramos que, después de pasar por emblemáticos establecimientos hosteleros, decidió abrir el restaurante Río Grande en Triana. Como diría mi abuelo, «en el lado correcto del río». Medio siglo en plena actividad y esplender, con este peculiar hostelero al frente, dieron paso a una época de zozobra y enfrentamientos judiciales, que ahora no vienen al caso, para tener como punto y final esta nueva apertura que les traigo hoy.

El actual restaurante Río Grande se divide básicamente en dos espacios: Restaurante Río Grande y El Balcón de Río Grande. Con amplios ventanales, el primero consiste en un concepto clásico de restaurante con el valor añadido de las vistas a la Torre del Oro. El segundo, es un espacio amplio, que incluye zona al aire libre y las mismas vistas. Un entorno privilegiado, elija la opción que elija. El restaurante tiene una amplísima carta con cuarenta y siete platos divididos en ocho apartados más los postres. Podemos encontrar una amplia variedad de entrante fríos y calientes, verduras, pescados y paellas, donde la presentación y su puesta en escena es un plus añadido a un magnífico producto con una esmerada elaboración. Las carnes a la parrilla merecen una mención especial. No se la pueden perder. Uno de los incondicionales cuando visiten este lugar. Su chef ejecutivo, Mariano Barrero, afincado en Madrid, pero de madre sevillana, gestiona las más de veinte cocinas que el Grupo Carbón tiene repartidas por restaurantes de toda España y ve en Sevilla una oportunidad de encontrase de frente con su ADN poniendo sobre la mesa propuestas que, aquí, no nos resultan extrañas y con las que el cocinero se siente a gusto.