Inés Rosales, ejemplo de sevillanía

Hablar de Inés Rosales es hablar de Sevilla. Y, de esta forma, ya podría dar por finiquitado el artículo. Poco más hay que decir de una empresa que rezuma sevillanía por los cuatro costados siendo, hoy por hoy, uno de esos referentes que, cuando viajamos y nos las encontramos en algún estante de cualquier supermercado, es inevitable que una sonrisa nos asome a la cara. De hecho, alguna vez he afirmado, sin temor a equivocarme, que Inés Rosales es patrimonio inmaterial de los sevillanos por la cantidad de recuerdos imborrables que nos trae el simple hecho de ver la marca. Imagine si, además de verla, la degustamos.

En la actualidad, Inés Rosales tiene un más que envidiable portfolio de productos que no se queda única y exclusivamente en las tradicionales tortas de aceite. A estas, se les suman otras elaboraciones que han dividido por categorías. Están las tortas dulces, que las pueden encontrar de naranja, limón o canela. Hay una categoría para tortas saladas, con romero y tomillo o sésamo y sal marina. También tienen tortas sin azúcar y un delicioso apartado de Especialidades como cortadillos con cabello de ángel o con crema de cacao, pestiños con miel o azúcar, y hasta tortitas con coco o canela. Siguiendo con este proceso de escucha activa a los clientes, han sacado al mercado unas exquisitas galletitas saladas, de forma rectangular, que reciben el nombre de “Crujío” y que ya están tardando en probarlas si aún no lo han hecho. Sin embargo, no podemos pensar que este listado de productos bajo este sello es nuevo. A principios del siglo XX, la marca introdujo nuevos productos además de la tradicional torta de aceite, como la torta de polvorón, la de almendra o la bizcochada con gran éxito.