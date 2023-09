La mejor tortilla de patatas de Sevilla

No sé si se han fijado, pero la tortilla de patatas, popularmente conocida como Tortilla Española, es uno de los primeros platos de cocina fusión que se crearon uniendo tres continentes en una misma propuesta gastronómicas: la patata, proveniente de América; el huevo, de Asia; y el aceite de oliva, de Europa. A partir de estos tres ingredientes principales, los artistas de los fogones elaboran tortillas de las más innovadoras, complejas e insospechadas formas añadiendo otros ingredientes según sus gustos.

Estoy convencido que, al primero que se le ocurrió ponerle cebolla a este manjar, no era consciente de la repercusión que esta decisión iba a tener. Una polémica con una fácil respuesta. ¿Tortilla de patatas, con o sin cebolla? La tortilla de patatas no lleva cebolla. La que sí lleva cebolla es la tortilla de patatas con cebolla. Y está riquísima. Del mismo modo, la tortilla de patatas no lleva chorizo. La que sí lleva chorizo es la tortilla de patatas con chorizo. Aclarado este punto, y centrándome en las elaboraciones clásicas, el punto del huevo es otra de las cuestiones que hacen tomar decisiones a la hora de elegir una tortilla u otra. Con el huevo poco cuajado o más seca, este es otro de los puntos que pueden crear polémica.

Lo que sí queda claro es que, con el simple a la vez que importante condicionante del punto del huevo, la tortilla perfecta no existe. Por este motivo, para escribir el artículo, me he apoyado en la opinión de tres buenos amigos con quienes disfruto de las mieles de la gastronomía andaluza y con los que comparto inquietudes y, tras un extenso debate, les muestro algunas de las mejores elaboraciones de Sevilla. No están todas las que son, pero sí son todas las que están. Y se aceptan sugerencias.

Hacemos una primera parada en el Bar Santa Marta. Si les pregunto dónde está este local, muchos serán quienes me digan que en la plaza de Santa Marta porque, a menos de cien metros, está ubicada la Hermandad del mismo nombre. El caso es que la calle se llama Angostillo y la plaza donde tiene los veladores es la Plaza de San Andrés. Además de otras especialidades, la tortilla es uno de los buques insignia de este bar.