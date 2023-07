Los mejores gazpachos de los supermercados según la OCU por menos de dos euros

Tomate, pimiento, pepino, cebolla y ajo, además de una pequeña cantidad de aceite de oliva virgen, vinagre y sal. Es, básicamente, la receta de los 58 gazpachos envasados refrigerados, bien en brik o en botella de plástico, analizados por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Eso sí, la cantidad de aceite de oliva rara vez supera el 5%, las hortalizas suelen triturarse ya peladas y no es habitual que incorporen pan, por lo que tienen menos fibra, menos sabor y también menos calorías que un gazpacho casero.

En cualquier caso, el aporte nutricional de los gazpachos seleccionados es bueno. Las principales diferencias tienen que ver con la degustación, realizada por un panel de expertos (y que no siempre ha obtenido buenos resultados); y el precio, que no ha dejado de subir desde 2021, en concreto un 25%. Claro que no es lo mismo adquirir un gazpacho de primeras marcas, con un coste medio de 3,73 euros el litro, que uno de marca de distribuidor (marca blanca), inferior a los 2 euros el litro. Entre estos últimos destacan por sus buenos resultados:

Gazpacho tradicional de Chef Select (Lidl). Precio: 1,55 euros/litro. Valoración: 83 sobre 100. Degustación: Color típico a tomate y olor que recuerda al gazpacho casero; con una textura ligeramente densa; tiene buen sabor, fresco, donde se perciben las verduras.

Gazpacho tradicional Eliges (Grupo IFA). Precio: 1,99 euros/litro. Valoración: 80 sobre 100. Degustación: Color rojo intenso con pintas verdes; olor a verdura fresca; textura cremosa; buen gusto, equilibrado que recuerda al gazpacho, aunque al final deja un ligero regusto a zumo de tomate.

Por cierto, el hecho de someter o no a un producto a un tratamiento térmico, como la pasteurización, no implica diferencias en la calidad final del producto. De hecho, los gazpachos denominados “frescos”, muchos de los cuales no llevan tratamiento de conservación, no son necesariamente más saborosos o nutritivos. Eso sí, son bastante más caros y suelen distinguirse por comercializarse en un envase de plástico pet, frente al tradicional brik.

OCU recomienda introducir el gazpacho en la dieta diaria. Es una fuente natural de vitaminas y minerales, tiene un potente efecto antioxidante y es un alimento bajo en calorías. ¿No tiene tiempo para hacerlo en casa? Busque entonces la tienda más barata del barrio para su gazpacho favorito a través de la app OCU Market, que además incluye información sobre el nivel de grasas saturadas, azúcares y sal de cada producto. Basta con leer el código de barras del producto o introducir su denominación.

Igualmente OCU ha hecho una clasificación por calidad no teniendo en cuenta el precio del producto. Estos serían los 20 primeros de la clasificación:

■ CHEF SELECT (LIDL) GAZPACHO TRADICIONAL

■ ALVALLE GAZPACHO ORIGINAL

■ IFA ELIGES GAZPACHO TRADICIONAL

■ REALFOODING GAZPACHO

■ ALVALLE GAZPACHO SUAVE SIN PEPINO

■ LA COCINA (ALDI) GAZPACHO SUAVE

■ AL PUNTO (DIA) GAZPACHO GOURMET

■ SANTA TERESA GAZPACHO LIGERO

■ EROSKI GAZPACHO

■ CARREFOUR EXTRA GAZPACHO CON HORTALIZAS FRESCAS

■ HACENDADO (MERCADONA) GAZPACHO TRADICIONAL

■ SANTA TERESA GAZPACHO RAF

■ SANTA TERESA GAZPACHO

■ SABORES DE LA ESTEBAN GAZPACHO TRADICIONAL

■ AUCHAN (ALCAMPO) GAZPACHO SUAVE

■ BIO SABOR GAZPACHO FRESH ECOLÓGICO

■ CARREFOUR CLASSIC GAZPACHO

■ LA COCINA (ALDI) GAZPACHO TRADICIONAL

■ AL PUNTO (DIA) GAZPACHO SUAVE

■ CARREFOUR BIO GAZPACHO CON HORTALIZAS FRESCAS