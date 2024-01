Sanlúcar de Barrameda, epicentro de los vinos jóvenes

Cuando hablamos de Sanlúcar de Barrameda se nos vienen a la cabeza muchas imágenes en forma de diapositivas. Tan sólo mencionarla, aparecen en nuestros subconscientes langostinos, Manzanilla y carreras de caballos por la playa. Coto de Doñana, tortillitas de camarones y “papas aliñá”. No cabe duda de que esta ciudad es sinónimo de paraíso, libertad y escapadas habituales para cargar pilas y desconectar de la rutina diaria para los que vivimos en Sevilla. La actividad de Sanlúcar no se circunscribe al verano. Es cierto que su población, en época estival, se multiplica, pero es en invierno cuando se organizan actividades de gran interés, como esta que les traigo hoy, y que no se pueden perder.