El caso es que, esta mañana, en uno de esos paseos terapéuticos de los que disfruto de vez en cuando viviendo Sevilla, he tirado por San Jacinto y doblado la esquina en Santa Cecilia, en el corazón de Triana, nada más girar, los aromas de los que les hablo me han invadido hasta el punto de obligarme a cambiar de acera buscando de dónde venían esos dulces olores que me transportaban a mi infancia. Y encontré una joyería. Una tienda donde los anillos tienen forma de pastelitos árabes, las piedras preciosas son frutos secos que los decoran y la miel es el oro que baña cada una de estas obras de arte.

Detrás del mostrador, Fran Cabrera, un artesano sevillano de los de antes, como los que a mí me gustan. Un trabajador incansable que, cada mañana, antes de que abran las calles del barrio, ya está colocando su escaparate de pasteles recién hechos para el deleite de la vista de los vecinos y del gusto de quienes se atrevan a pasar a comprarlos. Dulces elaborados a diario, con una producción limitada. Para Fran, es preferible un “vuelva usted mañana”, antes de ofrecer algo congelado y que no esté a altura del nivel de exigencia que este amigo propone. “Si no se lo comen mis hijos, no se lo van a comer mis clientes”. Todo esto, unido a las materias primas de la más alta calidad hacen que Almenara, en poco más de un mes desde su apertura, se haya convertido en un indispensable en la vida del barrio, y en la mesa de los clientes más exigentes que acuden, de toda la provincia, en busca de estas dulces tentaciones.