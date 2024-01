Típico, barra de tapas en Triana

Hace ya tiempo que vengo escuchando que en el centro de Sevilla ya no se puede tapear. Cuando hablamos del centro de la ciudad, yo extiendo esa localización a lugares tan cercanos al casco histórico como Triana o San Bernardo, aunque realmente no puedan recibir la catalogación de centro. Entornos donde el turismo ha entrado con mano firme, pero donde sus bares aún mantienen el espíritu de barrio que tan popular ha hecho a Sevilla más allá de nuestras fronteras con la cultura de la tapa . Tapas que, por otro lado, tanto han perjudicado al concepto “mesa y mantel”, pero ese melón ya lo abriremos otro día.

El caso es que, en mi incesante actividad por traerles cosas interesantes hasta las páginas de El Correo de Andalucía , he descubierto uno de esos bares de barrio, en el mismísimo corazón de Triana. Uno de esos sitios, con aires modernos, pero donde se puede disfrutar de la cocina tradicional, a precios más que sensatos, sin abandonar lo que yo denomino centro.

Una completa lista de tapas y raciones compuesta por “papa aliñá” con melva; ensaladilla de pollo con emulsión de curry mango; salmorejo cordobés o de remolacha, tartar de atún; la tradicional gilda en forma de matrimonio de anchoa y boquerón; arroz negro con chocos y alioli; la imperdible pavía de bacalao; pulpo a la gallega; bacalao confitado; cartuchito de adobo o de chocos; albóndigas de choco; alcachofas al jerez; carrillada ibérica; croquetas de jamón o de gambas al ajillo; el solomillo Idiazabal o al whisky; el mantecaito al whisky, que no se pueden ir sin probarlo o el montadito de “pringá” o de gambas al ajillo; las espinacas con garbanzos, si ustedes quieren, coronadas con un huevo frito... no son más que un mínimo ejemplo de todo lo que pueden encontrar en este rincón.

La atención de un personal amable y servicial y una cerveza bien fría hacen el resto en un sitio que me encantó y al que regresaré pronto. Me han hablado de unos huevos de oca con foie que tengo que probar. Para que luego digan que en el centro de Sevilla no se tapea bien.