Tocar el cielo de Sevilla mientras comemos, es posible

Sin duda, la vista es uno de esos sentidos que activamos a la hora de comer. El famoso “no me entra por la vista” es un condicionante previo a probar un plato. La estética visual se ha convertido en un punto más a tener en cuenta a la hora de disfrutar de la gastronomía. La correcta presentación de las propuestas son un plus en los que trabajan los restaurantes donde nada se deja al azar, pero imaginen por un momento que, a la estética visual del emplatado, le añadimos la del espacio en el que estamos. Es más, imaginen que, a la estética del plato, le añadimos la del espacio en el que estamos y le sumamos la del exterior del restaurante. Imaginen por un momento que todas estas son sencillamente insuperables. Yo he encontrado el sitio.