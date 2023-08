Tradición y gastronomía se dan cita en La Antigua Bodeguita

El paso del tiempo, las decisiones políticas y la involución de la sociedad han hecho que esa imagen ya no exista o, por lo menos, no exista como yo la recuerdo hace unos años. Ya la plaza no se llena como antes porque las consumiciones no pueden salir de la zona acotada para ello. Han instalado unas mesas y el perfil de cliente, por qué no decirlo, también ha cambiado, aunque los parroquianos habituales, ya les puedes poner minas en suelo, allí van a estar siempre. Esas miles de cervezas diarias que había que conseguir luchando por llegar hasta una barra repleta en una plaza abarrotada hasta las mismas escaleras de la Colegial, ha dado paso a un bar-restaurante donde la apuesta por la gastronomía ha encontrado un hueco.