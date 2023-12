Tres restaurantes en Sevilla donde celebrar el Fin de Año

Todas estas fiestas están envueltas en ese halo de magia que intentamos darles a nuestras reuniones familiares con cita gastronómica incluida. En estas citas, los manjares inundan nuestras mesas dejando sobras para comer durante días . Sin contar con el indecente gasto de dinero, sumemos las desproporcionadas participaciones en la preparación de estos fastos. Desde quien se lleva en la cocina durante días elaborando un menú, hasta quien llega “a mesa puesta”, pero con la intención de desmontar cada uno de vuestros platos porque su exquisito paladar, acostumbrado a Serranitos gigantes, no admite.

El caso es que, como todo en esta vida, la evolución forma parte de ella. Mis cenas navideñas siempre fueron iguales y consigo recordar una con especial énfasis, salvo una que, por un accidente, terminamos cenando comida china. Fue distinto, divertido, novedoso, gracioso, y supuso una anécdota que ya recordaremos para siempre. No cabe duda de que celebrar la llegada de un nuevo año es siempre motivo de alegría, jolgorio y ¿por qué no convertirla, este 2024, en la excusa perfecta para disfrutar también de un homenaje gastronómico único y diferente? ¿Por qué no salir de la rutina casera?