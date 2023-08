Un templo gastronómico en el Aljarafe sevillano

Rufino es un tipo peculiar con ese don de gentes, que ahora le llaman relaciones públicas, que le ha dado el estar detrás de una barra toda la vida. Conoce a los parroquianos habituales que, en busca de sus viandas, acuden a diario y, a los que no son habituales, tarda medio minuto en hacerles sentir como en casa. Es un tipo afable, campechano y con la habilidad hostelera del siglo pasado de venderle hielo a un esquimal, consiguiendo que te vayas feliz por cómo has comido y por lo que has comido, haciendo hueco en tu agenda mental para una próxima escapada al pueblo del mosto. A su estilo y profesionalidad se suma la de sus trabajadores, pero él quiere estar presente en todo momento participando en el servicio, en muchas ocasiones porque es el propio cliente quien lo demanda. El caso es que Rufino, en Umbrete, es toda una institución.