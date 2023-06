Un vino con... Victorio y Lucchino

Hoy tengo el enorme privilegio y la tremenda responsabilidad de ponerme delante de dos genios, cosa que no hace uno todos los días. Ellos se quitan importancia y se califican como «dos personas normales y corrientes, amantes de su trabajo, con la suerte de haber nacido en Andalucía, fuente de inspiración», pero me encuentro ante dos de los mayores y mejores creadores de moda del mundo. Y son andaluces. No andaluces de boquilla. Andaluces con orgullo de pertenencia que se refleja en su obra como parte incondicional de un sentimiento que llevan a gala. Me reciben en su atelier de la Plaza del Cristo de Burgos de Sevilla. Es la una de la tarde y llego puntual y nervioso a mi cita. Me salgo de mi zona de confort y me adentro en un mundo que desconozco y admiro a partes iguales. Me recibe Esther. Una puntualización. Yo quiero una compañera de trabajo como ella a mi lado. Es la eficacia personalizada. Entrar en el taller es abrumador y me sentí ínfimo ante tal despliegue de arte en la decoración, los patrones, los diseños... Me sentía tan pequeño, pero a la vez tan privilegido... Tras unos minutos de espera, aparecen José Víctor y José Luis o, como se les conoce internacionalmente, Victorio & Lucchino. Pasamos a una sala contigua donde nos espera una botella de vino de Constantina y tres copas. Hasta con esto presumen de su tierra: vino de Constantina. Me parece increíble. Nos ponemos cómodos y empezamos la entrevista. Cara a cara, consiguen transmitirme una paz inexplicable que hace que los nervios se vayan y que me relaje como si estuviera en casa de cualquier amigo al que conozco de toda la vida.

José Víctor Rodríguez Caro

Empezamos con José Víctor. Me dice que, según le cuentan, con dos años hizo su primer vestido con las cortinas de la habitación de su madre. Toda una declaración de intenciones para lo que después vendría. El diseño ha estado en su cabeza desde siempre. Aún recuerda el olor de su madre y la textura de su ropa. De pequeño hacía camisetas. Eran las camisetas de Jovi, que después vendía en el corral a la hora de la siesta. Tal era su obsesión con la moda que a Carmela, la modista que iba a su casa, le prohibían llegar antes de que él se fuera al colegio porque, si la veía, ya no había forma de sacarlo de allí. Estar rodeado de patrones y guardar trozos de tela era parte de sus juegos de infancia. José Víctor crece y, a pesar de la lógica incomprensión paterna sobre el inestable futuro profesional de un hijo que no estudia una carrera, nunca le privan de hacer lo que quiere apoyándole en cada paso que daba y dándole alas. De hecho, sus primeros pinitos profesionales fueron poniendo escaparates en su pueblo. Poco después, se marcha a Londres y no tardará mucho en ser fichado para hacer la selección de compras de la moda que grandes almacenes como Galerías Preciados, Harrods, Lafayette... lucirían en sus escaparates por todo el mundo.

José Luis Medina del Corral

José Luis es la otra parte de este binomio. Es la definición perfecta de artista. Domina varias disciplinas: pintura, escultura, modelaje, cerámica, escritura... e incluso me chivan que es un gran cocinero. Su juego de infancia era pintar trazos y sacar de ellos vestidos de día que transformaba en vestidos de noche sin utilizar goma ni borrar nada. Sólo agregando nuevos trazos. Un ejercicio brutal de creatividad al alcance de un genio que, ya tan joven, iba apuntando maneras. Me cuenta que su padre le preguntaba por qué no pintaba caballos en vez de mujeres, y su madre sentenciaba “Mira Romero de Torres dónde ha llegado pintando mujeres». Dice que le gustaría ser como los gatos y tener siete vidas para poder desarrollar en cada una de ellas una disciplina artística. Sin embargo, gracias a la moda, José Luis pudo expresarse como artista en todas sus formas dando rienda suelta a su creatividad. Parafraseando al gran Balenciaga, “para ser diseñador hay que dominar muchas disciplinas del arte: la proporción de un arquitecto, la armonía de un músico...” En el caso de José Luis, la influencia paterna hizo que empezara a estudiar Derecho, pero se quedó en el tercer curso.