El cuento chino del coronavirus

Podrá estar dentro de la conspiración o de la Historia, eso será algo difícilmente verificable -como en toda conspiración- pero que pasará a rellenar muchos libros de este tipo de tema que se preguntará acerca del origen del coronavirus y la diatriba de si fue/es de naturaleza espontánea o si fue propiciado por el ser humano en su eterna búsqueda de armas biológicas.

Esa “bandera” es la que ha enarbolado la viróloga china Li-Meng Yan y que explica -con pocas pruebas- que se originó en un laboratorio militar.

En una entrevista sobre este tema indicaba: “Cuando aparece un nuevo virus, hay dos posibilidades: o viene de la naturaleza, o está hecho por el hombre. En este caso, se explicó que venía de un murciélago. Pero ¿cómo se las arreglaron para decirnos eso? Reuniendo una gran cantidad de pruebas publicadas en Nature o The Lancet”.

Al respecto de todo ello indica: “Encontraron el virus de un murciélago, que es como un ‘abuelo’ de la COVID-19. De ahí al actual coronavirus, había algunas especies animales en medio. Saltó de uno a otro y generó una nueva variante y lo calificaron como un virus pendiente. Quisieron creer que se había creado en la naturaleza y saltando a un humano que contrajo la infección. Eso puede suceder, pero le digo a la gente que desde enero hasta ahora, se ha seguido una ruta sintética utilizando un coronavirus de murciélago como plantilla para manipularlo. Llegué a esas pruebas por lógica y analicé el genoma en mi segundo informe. Sólo así acabaremos con el encubrimiento. El supuesto origen natural no se sostiene. Sin embargo, desde la perspectiva del diseño humano, entre 2017 y 2018, ya había publicaciones de un laboratorio militar de China” decía durante la entrevista.

“Allí descubrieron y registraron un coronavirus de murciélago llamado ZC45 y otro similar, el ZXC-21. Estos dos son la columna vertebral del nuevo coronavirus. Basándose en el de murciélago, crearon un nuevo patógeno. Con los datos que manejo, el más cercano es igual en un 90%. Este virus es como un Frankenstein. El virus está adaptado al ser humano y fue liberado en Wuhan para ponernos en la diana. Todo es fruto de un procedimiento. Así que yendo al origen, el genoma revela quién lo ha hecho, quién tiene la base, etc. y todo puede realizarse en apenas seis meses en un laboratorio”.

“El virus liberado en Wuhan estaba diseñado para atacar al ser humano, por lo que no necesitó ninguna adaptación. Lo que puedo decir es que fue liberado a propósito. La gente siempre quiere que explique esa conclusión. En primer lugar, tienen habilidades bien desarrolladas. Una parte del mundo científico, se involucró para las pruebas falsas del RAGT13 trabajando junto a gente de la OMS. Eso no lo hace sólo un laboratorio. En los de más alto nivel, hay protocolos muy estrictos. Ningún ser vivo, salvo los seres humanos, pueden salir de esos recintos. No hay forma humana de que el virus haya escapado por accidente. Quizá pueda ocurrir en laboratorios comunes, pero China no es tan idiota. Es una gestión a nivel armamentístico”.

Arma biológica perfecta

“Es un arma biológica novedosa y sin restricciones. Está definido por la Academia de Ciencias Militares de China. Ese tipo de armamento tiene características para matar a gran escala. Se contagia a través del aire y del sistema respiratorio y la transmisión entre humanos es muy importante. Otro aspecto importante es la resistencia al medio ambiente, ya que es estable en varios entornos. Si analiza eso, el SARS-CoV-2, es una combinación perfecta. La situación empeora más porque los asintomáticos lo expanden contagiando a gente de su alrededor y paraliza el mundo. Por esa razón, es tan terrible y lo llamamos arma biológica sin restricciones.

Li-Meng Yan dijo que “la gente de China ya no se infecta. No es por las vacunas, es porque utilizaron hidroxicloroquina desde el principio”.

Puede que nadie la crea o, ¿y si lleva razón?