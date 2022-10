El futuro ya está aquí: un robot camarero para la vieja fonda

Difícilmente pudieron imaginar quienes la regentaron en sus primeros tiempos que un día a ella no se llegaría a caballo o en mulo, sino en un carro del que no tira nadie; y que a llevar las comandas no ayudaría un ágil jovenzuelo de carne y hueso, sino un mesero de hojalata al que la Inquisición española no habría dudado en calificar como artilugio diabólico.

Carmelita lo mismo le guiña un ojo a una sonrosada turista británica mientras le sirve el tradicional bocata de lomo en manteca de la casa, que le canta el “cumpleaños feliz” a un crío ojiplático que no sabe si apagar las velas o jugar con el robot que le ha traído la tarta.

“Si le tocas la cabeza te dice que tengas cuidado que se le cae el pelo; si le acaricias las orejas, que tiene cosquillas; y si la entretienes mucho, se enfada y te responde que se va a trabajar”, detalla entre risas.

Los clientes la han acogido “con un cariño impresionante”, comenta Sepúlveda, que ha cedido el testigo de La Butibamba a su hijo Francisco Jesús, grado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Málaga y gerente del negocio familiar, a quien atribuye el mérito de las innovaciones tecnológicas.