La Ciencia «sale» hoy a las calles de toda España

Demostraciones y experimentos en directo, conciertos, yincanas, monólogos... La Ciencia estará presente en todos los rincones de España este viernes, 29 de septiembre, en la Noche Europea de los Investigadores, un proyecto de divulgación científica promovido por la Comisión Europea que tiene lugar simultáneamente en 400 ciudades desde 2005.

En España hay centenares de actividades gratuitas programadas en todas las Comunidades Autónomas con el objetivo de que los investigadores acerquen a la ciudadanía su trabajo de una forma lúdica.

Los ecosistemas marinos y su conservación serán los protagonistas de buena parte de los eventos que se celebrarán en distintos puntos del país, ya que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha decidido poner el foco en el trabajo que hacen sus centros especializados en esos temas.

En total, el CSIC organizará más de 150 actividades gratuitas y dirigidas a todas las edades en nueve comunidades autónomas: Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia e Islas Baleares.

Andalucía cuenta con una página web donde da a conocer la programación en sus ocho provincias para celebrar la noche de «Las mujeres y hombres que hacen ciencia para ti», una velada a la que se suman también sus centros educativos a través de la iniciativa: «La Noche en las Aulas».

En esta comunidad, los ciudadanos podrán desde conocer los telescopios de Calar Alto en Almería; participar en una jornada de ciencia y música bajo las estrellas en Córdoba; conocer los fondos marinos de Cádiz en un taller sobre el tema; o unirse a una yincana infantil sobre biogenética en Málaga.

En Aragón, el CaixaForum Zaragoza acogerá «citas rápidas» con personal investigador; en Canarias, la «MacaroNight» multitud de eventos para dar a conocer la ciencia y la cultura del archipiélago macaronésico; en Cataluña las actividades de divulgación marina tendrán un gran protagonismo en «La Nit Europea», entre ellas una experiencia inmersiva en el Instituto de Ciencias del Mar (ICM-CSIC) para conocer el océano profundo.

En la Comunidad de Madrid hay más de un centenar de actividades programadas, entre ellas «Todo Ciencia. La Noche del CSIC en el 12’ en la que habrá demostraciones, talleres interactivos sobre ciencia de materiales, nanotecnología, biotecnología, o ciencias de la alimentación; una yincana sobre las mujeres Nobel, una visita a las instalaciones del Centro de Simulación del hospital, normalmente cerradas al público, y un concierto de la banda madrileña Schizzofunk.

En la Comunidad Valenciana, el proyecto «Science Goes to School» aglutina actos de lo más imaginativo, desde un taller de divulgación de las ciencias a través del arte, con estructuras realizadas en piedra que funcionan como instrumentos de percusión (litófonos), hasta talleres de robótica para estudiantes no universitarios o actividades al aire libre para entender los terremotos.

Las actividades de divulgación de las ciencias del mar tendrán un gran protagonismo en Baleares y Galicia.

En Baleares, la «Nit de la Recerca» permitirá a los asistentes averiguar la relación entre la acidificación oceánica y el cambio climático, realizar experimentos con nitrógeno líquido, o aprender a través de la música y el humor sobre bionsensores.

Además de dar a conocer las ciencias marinas, la «Noite Galega das Persoas Investigadoras» incluye también otras actividades como talleres para que los jóvenes aprendan a descifrar escrituras antiguas en el Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento.

En Burgos, el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) organizará cuentacuentos sobre “Historias o prehistorias de sapiens y neandertales” o concursos de dibujos, entre otros.

Por su parte, las instituciones que integran el Grupo 9 de Universidades (Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Islas Baleares, Oviedo, País Vasco, Pública de Navarra, Zaragoza y La Rioja) organizan todo tipo de eventos, desde un recorrido histórico sobre la investigación en cáncer en la Universidad de Oviedo a una Feria con 20 stands en los que los bilbaínos podrán conocer, por ejemplo, la actividad de un robot subacuático o el funcionamiento de aparatos de laboratorio específicos.