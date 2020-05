La misteriosa enfermedad en Estados Unidos antes del Covid-19

Mucho se está hablando del coronavirus y de su origen en un cruce de acusaciones donde Estados Unidos, de la mano de su presidente Donald Trump, señala directamente a China como la "provocadora" de la pandemia mundial al sufrir un error de seguridad en un laboratorio de cuarto nivel (material biológico peligroso y muy contagioso o letal) en Wuhan, es la tan cacareada "teoría de la conspiración" que es alimentada por el gobierno estadounidense y por muchos youtubers y teóricos de la conspiración.

Pero... ¿Y si en verano de 2019 se hubiera detectado un brote epidémico en Estados Unidos de una enfermedad con síntomas similares al que provoca en Covid-19? No se trata de ninguna especulación -en mi caso quedo a salvo de ese tipo de información- sino de una realidad detectada en el mes de julio de 2019 cuando se analizaron los resultados de unas biopsias pulmonares en pacientes con una misteriosa "enfermedad" neumónica y sin síntomas de neumonía lipídica en ellos (provocada por el colesterol como se apuntó preliminarmente).

El informe fue publicado en The New England Journal of Medicine, y en el mismo se decía que una "epidemia" de una enfermedad respiratoria se desarrolló en Estados Unidos sin poder determinar la causa que lo provocaba originando, entre otros, la ruptura del sistema respiratorio con neumonía y/o insuficiencia respiratoria); con fiebre alta y síntomas grastrointestinales como diarrea y vómitos. Un dato común tenían algunos de los pacientes: eran fumadores y, en especial, de los cigarrillos electrónicos por lo que se le llamo como "enfermedad del vaping" aunque sólo como una referencia -no confundir-.

Hay que avanzar en el verano de 2019 para llegar a Illinois, al 23 de agosto, allí los especialistas registraron la primera muerte asociada con la extraña enfermedad dándose nuevos casos por los que se informó al Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC). El 24 de septiembre se contabilizaban 805 casos de la enfermedad y 12 muertes. Especialistas consultados en España me indican que el cuadro inicial de síntomas presentados por los pacientes puede provocarlo diferentes enfermedades, entre ellas el Covid-19.

Javier Bezenet es cirujano en Andalucía y me indicaba al respecto: “más que neumonía lipídica sería neumonía lipoidea que es un fallo del sistema respiratorio con insuficiencia respiratoria severa. La neumonía lipoidea es una enfermedad muy rara. La neumonía lipoidea, también llamada neumonía lípida o neumonía por colesterol, es una enfermedad rara que está causada por el cúmulo de lípidos en los alvéolos pulmonares. Dependiendo del origen de esos lípidos se divide en endógena y exógena. La neumonía lipoidea generalmente es un proceso crónico secundario a la aspiración o inhalación continuada de sustancias grasas que a través de las vías respiratorias llegan a los alvéolos pulmonares” dice nuestro cirujano y apostilla “yo no he visto ningún caso en mi vida”