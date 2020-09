Poder viajar al pasado y ser testigo de acontecimientos únicos en la Historia es algo así como ser una especie de dios que puede controlar, a su antojo, el futuro. Imagínese viajar al pasado e influir en la Historia, eso sería cambiar todo el futuro y provocar daños irreparables.

La llamada como ‘paradoja del abuelo’ refleja precisamente esa circunstancia: imagínese que viaja en el tiempo y que conoce a su abuelo, entonces lo mata. Si lo mata su existencia no puede darse pues él engendraría a su padre y su padre a usted, se habría roto una cadena que en ese mismo momento le afectaría. Es una paradoja muy discutida en ambientes científicos y académicos.

Pero... ¿Podemos viajar en el tiempo? La respuesta es Sí. Se puede viajar en el tiempo, así el ser humano está ahora viajando en el tiempo sólo que con una única dirección: el futuro.

El ser humano, sin embargo, lo que pretende es viajar en ambas direcciones, al pasado y al futuro y eso se antoja como más complicado. Igualmente el viajar en el tiempo nos habilitaría para viajar grandes distancias y eso acercaría el problema de viajar a otros presuntos mundos con la posibilidad de albergar vida extraterrestre.

¿Ha viajado el ser humano en un pasado en el tiempo? ¿Hay muestras de viajes en el tiempo o visitas de seres del futuro? Puede parecer irreal o casi una quimera pero lo cierto es que muchos expertos en temas de realismo fantástico, en temas de paleoastronáutica han afirmado que en lugares donde hay pinturas rupestres tales como Tassilli podría estar representadas esas mismas visitas de seres que, incluso, llegaron a raptar a nativas. Claro está que es la interpretación más arriesgadas de las pinturas de éste increíble lugar en el norte de África.

Se dice, cuando se observa a la inmensidad del espacio, que hay un ‘cuerpo’ que podría tener la clave para ese viaje en el tiempo, me refiero a los agujeros negros, un término que aplicó el físico alemán Karl Schwarzschild para definir el último paso en el que se convierten algunas estrellas, estrellas en cuyo interior se produce un colapso y estallan como producto de la fuerza gravitatoria cuando el proceso de fusión nuclear ha llegado a su fin y ya no hay nada más que consumir, es entonces cuando sobreviene el llamado “colapso gravitacional”, es decir: estrellas que tiene una masa y se contraen sobre ellas mismas en muy poco espacio pero alcanzando una densidad muy elevada, forman las llamadas “enanas blancas”. El “agujero negro” es un nuevo continuo espacio-tiempo del que no se fuga ni la luz aunque esté la paradoja del “horizonte de eventos”, un lugar sonde quedaría parte de la energía absorbida.

En un agujero negro la gravitación interna es tan elevada que el concepto espacio-tiempo queda en una singularidad, es una especie de anillo que tiene en su centro el poder de transportarte a otro lugar, pero esto es sólo lo que dice la teoría científica al respecto, nadie ha podido demostrarlo.